De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en avril 2019, et que nous attendons le plus.

En avril, ne te découvre pas d’un fil : mieux vaut rester à la maison sous un plaid devant Netflix que de prendre des risques insensés… comme… sortir dans la rue…

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met désormais en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que n’importe quel être humain serait en mesure d’en regarder. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Place à Gad Elmaleh

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. Ce mois-ci, peu de nouvelles séries (à part l’intrigante Huge in France par Gad Elmaleh), mais des documentaires de qualité sont au menu.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous souhaitez connaître les contenus arrivés au mois de février, c’est par ici, et au mois de février, c’est par là. Nous avons aussi listé les contenus qui quittaient Netflix France au mois d’avril.

Séries Séries

Pokémon, la série, saison 2 — 1er avril

Il y a déjà de nombreuses séries Pokémon

Les nouvelles aventures de Sabrina, partie 2 — 5 avril

Si comme nous, vous avez aimé la première partie de cette série féministe complètement perchée, vous adorerez la deuxième.

You vs Wild — 10 avril

Vous ne pensiez tout de même pas que Netflix allait s’arrêter à un seul épisode interactif avec Bandersnatch de Black Mirror ? Le 10 avril, la plateforme mettra en ligne un épisode spécial de sa série mi-documentaire mi-télé réalité You vs Wild, où les spectateurs pourront choisir le parcours de l’animateur…

Huge in France — 12 avril

On a déjà tout dit par ici.

The Protector, saison 2 — 26 avril

He protec,

He attac,

But most importantly c’est pas vraiment une super série passez votre tour allez à bientôt

Films Films

Iron Man 2 — 1er avril

Avant que Robert Downey Jr. ne soit coincé dans l’espace dans la bande-annonce d’Avengers : Endgame, il était libre de ses mouvements dans Iron Man 2.

The perfect date — 12 avril

Noah Centineo, le Mark Ruffalo de Netflix, a visiblement pour projet de d’être dans toutes les comédies romantiques pour ado de la plateforme de vidéo à la demande pour les 20 prochaines années. C’est ok.

The Silence — 12 avril

Des aliens ! Des prédateurs ! Et pourtant ce n’est pas Alien vs. Predator mais un film original de Netflix (avec l’actrice de Sabrina pour brouiller les pistes).

Kung-Fu Panda 3 — 17 avril

Du Kung-Fu ! Un panda ! C’est Kung-Fu Panda 3 !

Quelqu’un de bien — 19 avril

On vous a mis la bande-annonce en VO parce que la VF est vraiment pas possible mais bon vous faîtes ce que vous voulez après tout on n’est pas la police.

Docus Documentaires

Notre planète — 5 avril

Des manchots ! Des tigres ! Des fourmis ! Des grenouilles ! Hiiii

Grass is greener — 20 avril

Un nouveau documentaire sur le cannabis mis en rapport avec les inégalités et le racisme. On a hâte.

Street food — 26 avril

nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom

Pour enfants Pour enfants

Ultraman — 1er avril

Trolls : En avant la musique !, saison 6 — 9 avril

She-ra et les princesses au pouvoir, saison 2 — 26 avril

💪🏻💪🏼💪🏽💪🏾💪🏿

Ingress, the animation — 30 avril

« Lorsque des scientifiques découvrent une étrange substance capable de manipuler la pensée humaine, deux factions se lancent dans un combat sans merci pour l’obtenir. » Disons qu’il s’agit d’un dessin animé pour les plus de 10 ans.