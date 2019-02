De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en mars 2019, et que nous attendons le plus.

Le temps est bon, le ciel est bleu, mais il fait quand même encore assez frais pour avoir une bonne excuse pour rester sous la couette à regarde Netflix au lieu de profiter du beau temps.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met désormais en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que n’importe quel être humain serait en mesure d’en regarder. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Osmosis : la troisième série française de Netflix

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. Ce mois-ci, plusieurs nouvelles séries arrivent, dont la troisième série française originale de Netflix, Osmosis.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous souhaitez connaître les contenus arrivés au mois de janvier, c’est ici et au mois de février, c’est par là. Nous avons aussi listé les contenus qui quittaient Netflix France au mois de mars.

Séries Séries

Flash, saison 4 — 1er mars

Terrace House, Opening New Doors, partie 6 — 12 mars

Oui, il y a déjà six parties à Terrace House, Opening New Doors, la télé-réalité japonaise bienveillante et ses relations amoureuses au ralenti.

Love, Death and Robots, saison 1 — 15 mars

Si vous êtes sensibles aux images épileptiques, nous déconseillons vivement cette bande-annonce. La série animée sera une anthologie de 18 épisodes, notamment produite par David Fincher. Mystérieux à souhait.

Arrested Development, saison 5 partie B — 15 mars

Après le fiasco de la campagne de communication autour du retour d’Arrested Development saison 5, à l’image d’une partie A en-deçà de toutes les espérances, on craint le retour de la série, fut un temps brillante, rachetée par Netflix.

Luther, saison 5 — 15 mars

L’excellente série britannique de la BBC First est un must-see, si vous avez le cœur bien accroché.

Osmosis, saison 1 — 29 mars

Après Marseille (affreux) et Plan Cœur (bof), la troisième série française originale de Netflix sera Osmosis, une production d’anticipation très mystérieuse, sur laquelle la plateforme de SVOD n’a pas encore beaucoup communiqué.

Santa Clercia Diet, saison 3 — 29 mars

Si vous connaissez quelqu’un, dans votre entourage ou même sur une autre planète, qui regarde encore Santa Clerica Diet, merci de vous faire connaître en commentaires.

On my block, saison 2 — prochainement

Une comédie pour ados avec un casting divers et un humour potache : On My Block revient « bientôt » sur Netflix.

Films Films

Avengers : L’Ère d’Ultron — 1er mars

Alors que le premier Avengers s’en va, le deuxième arrive sur Netflix France. On vous conseille de bien gérer votre calendrier pour enchaîner les deux.

Jurassic Park, toute la saga — 1er mars

GRAOU

Ce garçon qui dompta le vent — 1er mars

Un film original Netflix adapté du livre de William Kamkwamba.

Serenity — 8 mars

Et voilà, il va encore falloir encore googler comment on écrit Matthew McConaughey pour pouvoir faire un copier-coller…

Triple frontière — 13 mars

Qui eut cru que l’on pouvait encore faire un film garanti 99 % sans femme en 2019 ? Et pourtant. Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal réalisent un braquage très dangereux, avec de la violence, des armes et des sourcils froncés. Modernité, j’écris ton nom.

Jurassic World — 15 mars

GRAOU (mais avec Chris Pratt)

Mad Max — 15 mars

Alors que Mad Max : Fury Road est déjà sur Netflix France depuis quelques temps, le premier Mad Max (1979) arrive lui aussi, par le même réalisateur de génie, George Miller.

Batman versus Superman : l’aube de la justice — 23 mars

🤷🏻‍♀️

Birdman — 24 mars

Mieux que Birdperson de Rick and Morty : l’excellent Birdman (2014) arrive sur Netflix France, Oscar du meilleur film 2015.

15 august — 29 mars

Une comédie originale Netflix située dans les quartiers ouvriers de Mumbai.

Stand-up Spectacles comiques

Amy Schumer, Growing — 19 mars

L’une des comiques américaines plus célèbres des cinq dernières années revient avec un nouveau stand-up. A-t-elle vraiment « grandi » ? C’est une Amy Schumer enceinte qui remonte sur scène. En espérant que le niveau sera rehaussé après un dernier stand-up (The Leather Special) qui manquait un peu d’originalité.

Docus Documentaires

Losers — 1er mars

« Si vous n’êtes pas un bon perdant, vous ne serez pas un bon gagnant. » La nouvelle série documentaire de Netflix se focalise sur les plus grands échecs dans le sport, et les mécanismes qui permettent de remonter la pente ou, au contraire, contraignent à abandonner la pratique sportive.

Antoine Griezmann, champion du monde — 21 mars

Ah bon on est champions du monde ?

La légende de Cocaine Island — 29 mars

Un Américain part à la recherche d’un stock légendaire de cocaïne qui aurait été enfoui sur une île.

Enfants Pour enfants

Larva Island, saison 2 — 1er mars

Un île. Des larves. Voilà.

Robozuna, saison 2 — 15 mars

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte