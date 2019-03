Netflix a annoncé sa prochaine production interactive : « You vs Wild ». Elle reprend le concept de « Man vs Wild », l'émission de survie de Bear Grylls.

Bear Grylls signe son grand retour à la télévision, et plus précisément sur Netflix avec You vs Wild. Cette nouvelle émission reprend le concept de Man vs Wild, où chaque épisode mettait à l’épreuve les capacités de survie de l’aventurier dans des environnements hostiles. L’autre idée qui caractérise cette nouvelle série est l’interactivité. À la manière de Black Mirror : Bandersnatch, le téléspectateur ne sera pas qu’un observateur et pourra prendre des décisions pour Bear Grylls.

Presque seul face à la nature

« Vous avez déjà vu Bear Grylls affronter la nature, mais cette fois sa survie est entre vos mains. » La description en dessous de la bande-annonce cherche à marquer les esprits, mais exagère tout de même un peu. Contrairement à Bandersnatch, You vs Wild n’est pas une fiction et on ne risque pas de pouvoir mener Bear Grylls à la mort. On se doute également que la production ne le mettra pas délibérément en danger. Les choix possibles seront donc plus restreints qu’avec Black Mirror, avec un objectif plus éducatif. Dans Man vs Wild, l’idée était d’apprendre des méthodes de survie aux spectateurs, et cela ne devrait pas changer avec cette nouvelle série.

Avec le courte vidéo de présentation publiée par Netflix, on peut déduire que les embranchements disponibles seront tous valables. Par exemple, au-dessus d’un lac glacé, Bear Grylls demande au spectateur s’il doit marcher ou ramper pour traverser. Finalement, le spectateur choisira surtout ce qu’il veut apprendre en matière de survie, plutôt que d’avoir réellement la vie de Bear Grylls entre ses mains. You vs Wild est prévu pour le 10 avril, sans que l’on sache s’il s’agit d’une sortie aux États-Unis ou dans le monde entier.