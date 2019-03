La nouvelle mise à jour de Fortnite a rendu obligatoire l'affrontement entre les utilisateurs de PS4 et de Xbox One dans le mode Battle Royale.

Le dernier patch v8.10 de Fortnite a officiellement mis en place un vieux rêve de fans de jeux vidéo : le cross-play. Après de nombreuses demandes de la communauté, Sony avait accepté de mettre en place une bêta permettant d’affronter les joueurs et joueuses de PS4 comme de Xbox One. Un événement qui semblait impensable il y a encore quelques mois, la firme nippone ayant très longtemps refusé d’adhérer à ce concept.

Le résultat a visiblement été à la hauteur des espérances, puisqu’il est désormais obligatoire d’accepter de jouer avec les utilisateurs des deux plateformes pour lancer le mode Battle Royale. Dans le cas d’un refus, seuls les modes Créatif et Playground seront accessibles.

En plus de cette sortie de bêta, la mise à jour corrige quelques bugs, ajoute des effets et introduit même un nouveau véhicule : la bulle mobile. Celle-ci ressemble à s’y méprendre à un croisement entre une boule de hamster et une gyrosphère de Jurassic World. Plus que le cross-play, c’est peut-être cette nouveauté qui marquera les esprits.

Un problème d’équilibrage sur Switch ?

Le patch V8.10 ne sert pas uniquement à officialiser le cross-play entre la PS4 et la Xbox One, mais aussi celui entre la Switch et les smartphones — même si le document ne le précise, on suppose qu’il s’agira des smartphones avec un pad. Jusqu’ici, les utilisateurs de l’appareil de Nintendo partageaient les mêmes sessions que celles des autres consoles. Epic Games espère que ce changement « offrira une meilleure expérience de jeu aux joueurs mobiles et Switch. » Les joueurs sauront comme d’habitude se faire entendre si ce changement cause un déséquilibre trop important.

