Aussitôt annoncé, aussitôt lancé, Apex Legends a déjà été testé par 10 millions de joueurs, dont un million en simultané.

« En 72 heures, plus de 10 millions de joueurs ont essayé Apex Legends et nous avons atteint un pic d’un million de joueurs connectés en même temps ! », peut-on lire dans un communiqué de presse signé Vince Zampella, CEO de Respawn Entertainment, le 7 février 2019. En bref, le succès du concurrent de plus en plus sérieux de Fortnite se confirme.

Au jeu des comparaisons, on rappellera que le phénomène d’Epic Games avait eu besoin de deux semaines pour atteindre cette barre des 10 millions de joueurs après le lancement du mode Battle Royale. Apex Legends a donc un sacré temps d’avance. Sur Twitch, il est toujours le jeu le plus populaire à l’heure où nous écrivons ces lignes (plus de 130 000 spectateurs).

Le lancement surprise a payé

Electronic Art a eu le nez fin en gardant la surprise intacte jusqu’au dernier moment. Aussitôt annoncé, aussitôt lancé, Apex Legends ne cesse d’attirer de plus en plus de gens malgré une exposition moins importante que ses rivaux (il n’est disponible que sur Xbox One, PlayStation 4 et PC). Un point qui ne l’a pas empêché de réunir un million d’utilisateurs simultanément, une performance rare.

Par le passé, DOTA 2 et PUBG étaient parvenus à une telle prouesse via la plateforme Steam (qui permet d’obtenir des chiffres précis). Aux dernières nouvelles, Fortnite, fort de sa communauté dépassant les 200 millions de fans, a déjà rassemblé plus de 8 millions de joueurs sur ses serveurs en même temps.

« Cela a été une aventure incroyable. Nous avons testé et ajusté. Nous avons débattu et sommes tombés d’accord. Nous sommes arrivés à un point où nous avions perdu notre magie. Nous savions que c’était un risque d’amener la franchise dans cette direction, d’en faire un free-to-play et d’opter pour un lancement surprise », ajoute Vince Zampella, lequel promet que ce n’est qu’un début. Un début idyllique en l’occurence.

