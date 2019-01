Les versions iOS et Android de Fortnite sont désormais compatibles avec les manettes Bluetooth. On vous aide à faire le bon choix pour être le meilleur.

Comme vous, on a vite compris que jouer à Fortnite sur un téléphone n’avait rien de très confortable. Et on a eu suffisamment de manettes entre les mains, ces dernières décennies, pour conseiller les meilleurs accessoires.

Epic Games a décidé qu’il fallait en finir avec l’injustice née de l’impossibilité de jouer avec une manette sur les versions iOS et Android de Fortnite. Grâce à la mise à la mise à jour datée du 29 janvier 2019, on peut désormais rivaliser avec les autres consoles sans pâtir de l’ergonomie désastreuse d’un écran tactile.

Et vous attendiez peut-être cette prise en charge avant de craquer pour une manette compatible avec votre iPhone ou votre téléphone Android. Comme il n’existe pas de solution universelle (comprendre : un pad qui fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android), il est peut-être compliqué de faire le bon choix. Qu’à cela ne tienne, voici un guide des meilleures références à considérer pour quelqu’un qui en aurait marre de perdre à Fortnite.

iOS Manettes pour iPhone

SteelSeries Nimbus

La manette iOS par excellence

Conçue par SteelSeries et proposée sur le magasin en ligne d’Apple (un gage de qualité), la Nimbus est LA manette à acheter pour jouer dans l’environnement iOS (et tvOS). Dotée d’une batterie (40 heures d’autonomie), elle repose sur un ergonomie articulée autour de sticks symétriques (comme la DualShock des PlayStation). Les puristes apprécieront les touches sensibles à la pression pour une précision accrue — et dieu sait qu’il en faut dans Fortnite.

Gamevice GV157

Pour transformer son iPhone en Switch

Le GV157 de Gamevice n’est pas vraiment une manette à proprement parler. Il est mieux que cela : il transforme votre iPhone — du modèle 6 au XS en passant par les Plus — en console portable. Composé de deux parties, il vient s’emboîter de chaque côté du téléphone pour offrir tout ce qu’il faut en matière de touches — y compris deux sticks symétriques. Le GV157 fait même office de batterie externe en rechargeant votre iPhone pendant que vous jouez.

Android Manettes pour smartphone Android

Manette Xbox One

LA meilleure manette en 2019

La manette Xbox One est assurément l’une des meilleures manettes du marché, tous supports et technologies confondus. Ayant fait ses preuves sur la console de Microsoft, elle a peu à peu fait son chemin jusqu’à d’autres plateformes et reste un must-have pour les joueurs PC. Veillez bien à choisir la dernière génération de la manette Xbox One, l’ancienne ne fonctionnant pas en Bluetooth (en natif). Une fois l’étape d’appareillage effectuée (il suffit d’appuyer sur le bouton idoine), vous aurez entre les mains un modèle d’ergonomie et de solidité. Son seul défaut ? Elle n’a pas de batterie intégrée.

SteelSeries Stratus XL

Des sticks symétriques

Vous êtes trop habitués à la DualShock 4 de votre PlayStation 4 ? Vous serez donc en mesure de retrouver le confort des sticks symétriques sur la Stratus XL de SteelSeries. Compatible avec Windows et Android, cette manette affiche une qualité de fabrication sérieuse — un atout non négligeable pour un accessoire amené à être constamment transporté. Les habitués d’Android apprécieront par ailleurs la présence des Boutons ‘Home’ et ‘Back’. Comme le pad Xbox One, la Stratus XL fonctionne avec deux piles standards. À noter qu’une version avec une batterie, baptisée a Stratus Duo, sera bientôt disponible. Elle promet 20 heures d’autonomie en une seule charge.