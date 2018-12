Blade Runner 2049 va être adapté en anime, et plus précisément en une série de 13 épisodes. Elle sera diffusée en Europe, via une plateforme de streaming.

Un accord a été signé entre le groupe Alcon Television et la plateforme dédiée aux animes Crunchyroll, pour une adaptation en série de Blade Runner 2049, a révélé le Hollywood Reporter le jeudi 29 novembre.

La série sera diffusée aux États-Unis sur la chaîne câblée Adult Swim, mais des droits de diffusion ont été signés pour une diffusion dans d’autres régions du monde (partout, sauf en Asie). La série sera diffusée dans ces lieux en streaming sur Crunchyroll.

Black Lotus, une série en 13 épisodes

Baptisée Black Lotus, elle comptera 13 épisodes, inspirés du film Blade Runner 2049 sorti en 2017, lui-même inspiré du roman classique de Ridley Scott, publié en 1982. L’histoire devrait se dérouler en 2032, d’après The Hollywood Reporter, et elle inclura des personnages phares de l’univers Blade Runner.

Du côté de l’équipe de production, on retrouvera le réalisateur japonais Shinji Aramaki et Kenji Kamiyama, qui travaille également sur un projet de série autour de Ghost in the shell. On ne connaît pas encore la date de sortie de la série.