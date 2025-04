Lecture Zen Résumer l'article

Et si on vous disait que Netflix était un loueur de DVD comme ce bon vieux Vidéofutur en son temps, vous nous croyez ? C’est effectivement le cas, mais avec un twist, qui lui a permis de devenir, avant tout le monde, une plateforme de SVOD reconnue.

Les 300 millions d’abonnés Netflix reconnaissent instantanément le célèbre « TU DUM » qui annonce chaque série ou film sur la plateforme. Mais l’origine du nom « Netflix » reste moins connue pour beaucoup.

Créée en 1997 par Marc Randolph et Reed Hastings, Netflix était initialement une entreprise de location de DVD. Les clients commandaient en ligne des disques physiques qui leur étaient ensuite expédiés par voie postale.

Le nom « Netflix » reflète parfaitement ce concept original : il combine « net » (pour internet) et « flix » (dérivé de « flicks », terme familier anglais désignant les films). On pourrait donc le traduire littéralement par « films via internet » – une description qui correspond parfaitement à la mission actuelle de cette entreprise devenue un géant mondial du divertissement en streaming, bien au-delà de ses États-Unis natals.

La fin des DVD en 2023

Le service de location de DVD de Netflix a définitivement cessé d’exister le 29 septembre 2023, après 25 ans d’activité. Ce service historique, qui a fait la renommée initiale de Netflix avant son passage au streaming, n’est donc plus disponible en 2025.

À son apogée en 2010, Netflix comptait jusqu’à 20 millions d’abonnés à son service de location de DVD par correspondance. Cependant, ce nombre a progressivement diminué avec l’essor du streaming. En 2019, peu avant sa fermeture, le service comptait encore plus de deux millions d’abonnés et continuait à générer des bénéfices — une prouesse.

Au total, Netflix a expédié plus de 5,2 milliards de DVD à plus de 40 millions d’abonnés différents tout au long de l’existence de ce service. Ce service n’a jamais été proposé en France ou ailleurs dans le monde, étant exclusivement réservé au marché nord-américain.

Après avoir développé une stratégie basée sur les séries tv, Netflix est aussi connu pour ses documentaires et ses films.

