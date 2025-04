Lecture Zen Résumer l'article

Netflix a annoncé lancer de nouveaux sous-titres. Des sous-titres en langue originale qui n’affichent que les dialogues parlés et pas toutes les autres indications.

À part si vous êtes sourd ou malentendant, les indications sur qui parle ou sur les ambiances sonores ne vous intéressent probablement pas. Netflix l’a bien compris et va lancer les sous-titres en langue originale avec uniquement les dialogues.

Les sous-titres s’améliorent un peu plus sur Netflix

C’est dans un communiqué de presse que Netflix a annoncé ce 24 avril l’arrivée des sous-titres en langue originale qui n’affichent que les dialogues parlés. Si vous regardez vos films et séries en VOSTVO, c’est à dire en version originale (sans doublage) et avec les sous-titres dans la langue d’origine, il n’y avait pas que les dialogues.

Les sous-titres en langue originale arrivent sur Netflix // Source : Netflix

Netflix ne proposait que les sous-titres pour les sourds et les malentendants (SME), qui comprennent en plus des dialogues, les signaux audio (une sonnerie de téléphone, une musique d’ambiance, etc.) ainsi que les noms des personnages qui parlent.

Quels films et séries sont compatibles avec les nouveaux sous-titres ?

Netflix reste laconique quant aux contenus qui comprendront ces sous-titres plus sobres. La plateforme de SVoD indique qu’ils arriveront d’avoir sur les nouveaux contenus. L’un d’entre eux est déjà connu : il s’agit de la saison 5 de You, disponible sur Netflix depuis ce 24 avril. Par la suite, les films et séries déjà sur la plateforme en profiteront.

You // Source : Clifton Prescod/Netflix

Pour en profiter, il y aura désormais deux options dans le sélecteur de sous-titres. Pour un film en anglais par exemple, il y aura « Anglais » et « Anglais (SME) ». Netflix y voit même un intérêt autre que l’apprentissage des langues : « que vous regardiez la série dans une pièce bruyante, que vous vous regardiez discrètement un épisode pendant que quelqu’un dort […] vous avez désormais plus d’options de sous-titres à votre disposition ». À noter que vous pouvez aussi personnaliser les sous-titres sur Netflix : couleur, taille, etc.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama