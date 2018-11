Les joueurs qui ont acquis l'édition collector de Fallout 76 ont eu une drôle de surprise, forçant Bethesda à offrir une compensation.

Comme on peut le découvrir dans une publication Reddit datée du 28 novembre 2018, les propriétaires de l’édition collector de Fallout 76, baptisée T51-B et facturée 199,99 euros, ont eu une drôle de surprise en déballant le packaging. Alors qu’ils croyaient découvrir un sac en toile de qualité, ils se sont retrouvés avec un goodie en simple nylon. Pas vraiment ce qu’ils espéraient au regard de la somme investie.

Cette tromperie sur la marchandise a vite été assumée par Bethesda, qui offre une compensation aux concernés. En fournissant une preuve d’achat, ils recevront 500 Atmos (monnaie virtuelle du jeu correspondant à… 4,99 euros).

Dans un message posté sur Twitter le 29 novembre 2018, Bethesda dit comprendre la déception liée au sac de l’édition collector de Fallout 76. Dans les colonnes de Polygon, l’éditeur a fourni une tentative d’explication : « Malheureusement, à cause de l’indisponibilité d’un matériau, nous avons dû opter pour un sac en nylon. Nous espérons que cela n’empêche pas nos fans d’apprécier ce que nous considérons comme l’une de nos meilleures éditions ».

