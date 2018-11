Perrine Signoret - il y a 1 heure Pop culture

Le premier teaser du jeu en réalité augmentée « Harry Potter: Wizards Unite » vient d'être dévoilé par Niantic et Warner Bros.

Il y a un plus d’un an, Niantic, le développeur de Pokémon Go et les studios Warner Bros, annonçaient la production d’un jeu en réalité augmentée basée sur l’univers d’Harry Potter. Ils n’avaient depuis révélé aucune information supplémentaire à son propos.

Ce 14 novembre, une vidéo teaser a (enfin) été postée sur YouTube. Elle montre une femme dans une ruelle, courant après un Vif d’or. Ce dernier est la pièce maîtresse du jeu Quidditch, qui se joue normalement à balai.

Les joueurs de Harry Potter : Wizards Unite, à priori, seront eux plutôt à pied. Comme Pokémon Go, le jeu est une application en réalité augmentée. Pour chasser le Vif d’or, c’est dans de vraies rues du monde entier qu’il faudra aller se promener.

Sur un poster présenté dans le teaser, on nous prévient que le monde des sorciers est sur le point d’être mis à nu par les moldus.

Le jeu devrait sortir courant 2019, sur smartphones.