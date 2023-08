La Chine tente depuis deux ans de limiter le temps de jeu vidéo des jeunes dans son pays. Une étude récente démontre que les gamers avec le plus fort temps de jeu n’ont pas lâché la manette ou le clavier.

Quatre ans après avoir limité le temps de jeu vidéo, que donnent les restrictions imposées par le gouvernement chinois ? Pour les joueurs les plus férus, pas grand-chose pour l’instant, si l’on en croit une étude publiée ce 10 août. Depuis 2019, la règlementation interdisait aux mineurs de jouer en ligne entre 22 heures et 8 heures du matin. Ces mesures contraignent les éditeurs de jeux vidéo à s’adapter en permanence. En 2021, Beijing a resserré les vis en interdisant aux moins de 18 ans de jouer en ligne plus de trois heures par semaine. Pour se connecter, le joueur doit indiquer son numéro de pièce d’identité, contrôlé via une base de données étatique.

Or, les jeunes auraient commencé à massivement entrer des identifiants de personnes majeures ou ont tout simplement créé de nouveaux profils depuis les comptes déjà installés des parents. Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs d’universités du Royaume-Uni et du Danemark ont extrait des données anonymes du développeur américain de moteurs de jeu Unity, l’un des plus importants au monde sur smartphone. Les jeux qui s’appuient sur le moteur Unity couvraient 7,04 milliards d’heures de jeu de 2,4 milliards de profils de joueurs de Chine entre août 2019 et janvier 2020. Pour l’année 2021, les chercheurs n’ont pas toujours pas constaté de baisse du temps de jeu. Les données comprennent autant de profils de mineurs que d’adultes. L’étude conclut que de telles « politiques de restriction peuvent être inefficaces pour obtenir de changements de comportement ».

Le gouvernement chinois n’abandonne pas

Cette étude reste néanmoins à nuancer. Elle s’appuie sur des jeux majoritairement sur smartphones, ceux qui ne représentent pas évidemment pas l’ensemble des gamers dans le pays – bien que la Chine soit le premier marché au monde pour les jeux sur smartphone. Les principaux éditeurs, notamment sur console, ont dû adopter de nombreuses restrictions. Le géant chinois Tencent (également sur smartphone) a testé dès la fin de l’année 2018 la reconnaissance faciale pour empêcher de jouer la nuit, et l’a étendu progressivement à tout son catalogue.

Le jeu chinois sur Smartphone « Honor of Kings » compte plus de 100 millions de joueurs actifs en Chine. // Source : Tencent

Avec le temps, ces restrictions risquent de peser. Les ventes en Chine de jeux vidéo ont chuté en 2022 de 10,3% sur un an, selon un rapport du cabinet chinois Gamma Data. C’est la première fois depuis 2013 que les recettes du secteur ne progressent pas. Beijing veut désormais priver les enfants d’Internet mobile, entre 22 heures et 6 heures du matin. L’Administration du cyberespace de Chine (CAC), le super-régulateur qui contrôle le Web dans la deuxième économie mondiale, a publié des régulations dans ce sens au début du mois d’août. Jouer à la console en cachette va devenir un parcours du combattant.

