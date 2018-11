YouTube a censuré pendant plusieurs heures la chaîne d'un youtubeur qui avait publié une vidéo du jeu Red Dead Redemption 2, dans laquelle il bat à mort une féministe. Depuis, la chaîne est revenue et la vidéo a juste été signalée comme « contenu sensible ».

YouTube a suspendu pendant quelques heures la chaîne d’un vidéaste spécialisé dans les jeux vidéo à cause de plusieurs vidéos de Red Dead Redemption 2 dans laquelle son avatar bat un personnage de femme féministe. La suspension, qui a eu lieu le 7 novembre, a pris fin dès le lendemain. Les vidéos en question sont à nouveau disponibles, derrière un simple avertissement : « Cette vidéo peut sembler inappropriée pour certains utilisateurs. »

Que s’est-il passé pour qu’une chaîne à 500 000 abonnés soit suspendue ? Les vidéos provocatrices du youtubeur peuvent-elles être considérées comme des appels à la haine ? Pourquoi YouTube signale-t-il des vidéos anti-féministes mais pas racistes ? Voici les faits.

Le 28 octobre 2018, le youtubeur Shirrako (500 000 abonnés) publie sur sa chaîne dédiée au gaming une vidéo intitulée « foutre une raclée à une féministe agaçante ». On y voit le protagoniste principal du jeu Red Dead Redemption 2 (sorti le 26 octobre) donner un coup de poing à un personnage féministe — une Suffragette en campagne pour le droit de vote des femmes. En quelques jours, la courte vidéo atteint un million de vues. Sous ce clip, les commentaires pleuvent : « J’aimerais que ça arrive plus dans la vraie vie », « les faibles devraient avoir peur des forts », « j’ai joui »… De nombreux internautes se gaussent de ce qu’ils considèrent être une hilarante provocation.

Trois jours plus tard, le youtubeur récidive avec une vidéo intitulée « une féministe agaçante donnée en pâture à un alligator ». La cible est toujours cette même Suffragette. Cette fois, Shirrako prend soin de soigner sa mise en scène virtuelle : il prend le temps de mettre une cagoule, la frappe, la course, l’attrape avec un lasso, l’embarque sur son cheval, la jette devant un alligator qui la dévore, la frappe à nouveau, puis lui lance un bâton de dynamite.

Les commentaires abondent à nouveau : « Cette vidéo m’a donné un orgasme », « le féminisme est un cancer », « je comprends pourquoi ils appelaient ça ‘le bon vieux temps‘. » Ces deux vidéos ont généré à elles seules des millions de vues et des milliers de commentaires anti-féministes, dont des dizaines particulièrement violents, non pas en rapport avec le jeu mais bien avec les femmes féministes.

Après un premier article publié par le site américain Motherboard (« Des joueurs de RDR2 adorent attaquer et tuer des féministes dans le jeu ») ainsi que de nombreux signalements d’internautes, YouTube a réagi. La chaîne de Shirrako a été complètement suspendue pendant quelques heures, le 7 novembre 2018. Mais après l’indignation d’autres internautes, complétée par la critique ouverte du youtubeur très suivi Daniel Keem (4,4 millions d’abonnés), la plateforme a finalement réinstauré la chaîne de Shirrako.

« Nous avons ré-évalué les vidéos et décidé qu’elles devraient seulement présenter une limite d’âge, car elles ne violent pas nos règles de communauté », a répondu Ryan Wyatt, chef de la division gaming de YouTube. Contacté par Motherboard, Shirrako a expliqué qu’il avait reçu plusieurs mails d’avertissement de YouTube avant la suspension, comme le veut sa politique des « 3 chances avant suppression ».

Keem, thanks for your input. This was flagged this AM to me. The videos were re-reviewed, and we determined they should be age restricted, as they were not Community Guideline violations. The channel will be reinstated. All 8,000 videos will be rolled back to his channel.

— Ryan Wyatt (@Fwiz) November 7, 2018