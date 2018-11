Julien Lausson - il y a 1 heure Pop culture

Warcraft III: Reigns of Chaos aura droit à un tout nouvel écrin. À la BlizzCon 2018, Blizzard a annoncé Warcraft III. Reforged. Sortie prévue en 2019.

Blizzard sait prendre soin de ses licences. Et les ré-exploiter. Un peu plus d’un an après avoir annoncé StarCraft : Remastered, le studio américain a remis au goût du jour l’un de ses vieux classiques, Warcraft III : Reign of Chaos. À la BlizzCon 2018 a été annoncé Warcraft III : Reforged, une version actualisée du fameux jeu de stratégie en temps réel, qui a fêté en 2018 ses seize ans.

Le jeu sortira en 2019, mais il est d’ores et déjà pré-commandable pour 29,99 dllars. Il comprendra non seulement les campagnes de Reign of Chaos, mais aussi celles de l’extension The Frozen Throne, qui était sortie à l’été 2003. En tout, ce sont 62 missions que promet Blizzard avec son Warcraft 3 refaçonné. La jouabilité et les mécaniques seront préservées, mais le tout sera présenté dans un nouvel écrin.

Un jeu refait en profondeur

En effet, Blizzard a fait savoir que les graphismes du jeu ont été entièrement refaits, des unités aux bâtiments, en passant par les personnages et l’environnement. Il sera possible de lancer le titre en 4K, de manière à profiter d’un affichage dans les meilleures conditions possibles. Les animations ont également bénéficié d’un toilettage bienvenu, tout comme les cinématiques, refaites pour l’occasion.

Les fonctionnalités en ligne bénéficient aussi d’une refonte, de sorte que le jeu puisse se lancer à travers Battle.net. Cela concerne le système d’association multijoueur, l’interface, les salons de jeu personnalisés. Côté édition de cartes, l’outil de Blizzard a été amélioré et il sera possible de découvrir les créations d’autres joueurs afin de profiter de modes de jeu plus ou moins variés (MOBA, RPG, « tower defense »…).

Enfin, une version davantage taillée pour les fans est aussi prévue, vendue 10 dollars plus cher (39,99 dollars). Appelée Spoils of War, elle inclut des habillages graphiques pour les personnages principaux du jeu (Arthas, Kel’Thuzad, Thrall et Tyrande, qui sont les héros de Reign of Chaos), ainsi que divers cadeaux virtuels que l’on pourra débloquer dans les autres jeux.