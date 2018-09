Une femme a été harcelée parce qu'elle a quitté son petit ami, alors que celui-ci avait prévu une demande en mariage dans le jeu Spider-Man sur PS4. Qui est surpris ?

« Spider-Man sur PS4, ou pourquoi il ne faut pas demander sa petite amie en mariage dans un jeu vidéo », écrivait-on le 10 septembre dernier. On n’imaginait pas, alors, que la jeune femme en question subirait tant d’attaques. Pourtant, nous aurions pu nous en douter.

Tout a commencé en mai 2018. Tyler, un jeune américain à l’époque en couple avec sa conjointe Megan, avait demandé en mai dernier au studio Insomniac s’ils étaient d’accord pour intégrer sa demande en mariage dans le dernier opus de Spider-Man sur PlayStation 4. Contre toute attente, le studio a répondu positivement.

@EvanFilarca #spideysquad I need your help. This may be selfish, but I’m ready to propose to my girlfriend and want to do it in a big way. @insomniacgames @bryanintihar @BillRosemann is there anyway you can put an Easter egg of “Madison, will you marry me ?” Anywhere in the game ?

