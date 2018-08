Disney aura mis du temps à s'immiscer sur le marché des Blu-ray UHD. Mais il y a le dernier épisode canonique de Star Wars dans son offre. Avec image et son au rendez-vous ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Disney est loin d’avoir fait partie des premiers majors à investir le marché des Blu-ray UHD. Bien au contraire. Mais, aujourd’hui, les derniers films de superhéros Marvel — dans le sillage de Black Panther — sont disponibles dans le format et, outre-Atlantique, on peut tomber sur quelques Pixar (Coco, Cars 3, Les Indestructibles).

Désormais, Disney peut ainsi profiter du Blu-ray UHD pour proposer ses dernières productions avec la meilleure qualité possible. Dans cette optique, il est tout naturel que Star Wars : Les Dernier Jedi se montre lui-aussi en 4K — en attendant Solo et les suivants voire les précédents films si rééditions il y a. Avec la qualité en prime, surtout pour l’image.

Film Le film

Difficile de statuer une bonne fois pour toutes sur ce Star Wars : Les Derniers Jedi tant que la suite, chargée de clôturer la trilogie, ne sera pas sortie. Maintenant, on ne pourra pas accuser Rian Johnson d’avoir manqué d’audace, contrairement à un J.J. Abrams qui avait eu du mal à déguiser sa fidélité aveugle dans un septième épisode ressemblant un peu trop à Un Nouvel Espoir.

Il n’empêche, Les Derniers Jedi reste un excellent Star Wars, à l’esthétique tranchée et présentant des combats d’une intensité rare. Il n’a pas manqué en revanche de fâcher certains fans hardcore, par son côté Disney un peu trop marqué et une liberté d’interprétation des personnages un peu trop large.

Image L’image : 5/5

Équipement (vidéo) Téléviseur OLED LG 65C6V

Lecteur UHD Oppo UDP-203

Celles et ceux qui s’attendaient à une image propre et détaillée risqueront d’être déçus : le master conserve ce grain argentique qui donne beaucoup de cachet au film réalisé par Rian Johnson. Mais n’allez pas croire que ce choix artistique noie le gain en définition par rapport à la résolution 1080p : admirer la veste de Snoke suffit à se rassurer et à rentabiliser sa télévision dernier cri.

En toute franchise, c’est surtout la palette colorimétrique qui bénéficie le plus du passage au disque UHD. Là encore, on en revient à Snoke : sa salle du trône éclate la rétine avec le rouge sang qui habille les murs. Le festival visuel est également renforcé par la technologie HDR — avec compatibilité Dolby Vision pour les personnes équipées. Avec sa propension à afficher constamment des boutons lumineux, des lasers et des surfaces métalliques, Star Wars : Les Derniers Jedi brille de mille feux. À l’image de la carcasse dorée de C3PO, éblouissante comme jamais, et des multiples reflets qui nourrissent l’écran.

Et, naturellement, les sabres ressortent tellement de l’écran qu’on les croirait capables de nous trancher à la vitesse de l’éclair. Un must pour les fans malgré des détails loin d’être abondants et des contrastes qui manquent d’un soupçon de profondeur.

Son Le son : 4/5

Équipement (son) Ampli Marantz SR6012

Enceintes Cabasse (7.1.2)

Caisson de basse XTZ 10.17

Disney a pris le malin plaisir de proposer des pistes sonores avec moins de puissance que les autres — dans un souci d’équilibre se justifie-t-il. En situation, cela se matérialise par la nécessité de monter le volume et de tirer un trait sur les effets assourdissants. Une fois ce paramètre pris en compte, il y a quand même de quoi en prendre plein les oreilles avec le disque UHD de Star Wars : Les Derniers Jedi, lequel sollicitera le moindre canal de votre installation pour vous plonger dans la richesse de sa bande-son (surtout en version originale, s’entend).

C’est très certainement la spatialisation surround qui impressionne le plus, épaulée par les quelques effets 3D qui émanent des enceintes Atmos. À ce sujet, on peut détester les Porg mais toujours est-il qu’ils nous gratifient d’une belle vitrine pour le format quand ils prennent leur envol. À l’arrivée, à défaut de faire trembler les murs, la piste anglaise assure niveau précision : lors de la scène du casino, la moindre pièce de monnaie malencontreusement nichée dans le corps de BB-8, alors pris pour une machine à sous, se fait entendre avec subtilité. Généreuse, pas copieuse.

