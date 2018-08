Désireux de booster sa propre plateforme de distribution, Bethesda ne lancera pas Fallout 76 sur Steam.

Les éditeurs se passeraient-ils le mot ? Après Epic Games qui refuse de lancer Fortnite via le Play Store de Google, c’est au tour de Bethesda de se permettre de dire non à Steam pour Fallout 76, son plus gros jeu de cette fin d’année. L’information, apparue dans la FAQ officielle à propos de la bêta à venir, a été confirmée par un porte-parole de la firme américaine dans les colonnes de PC Gamer le 6 août 2018.

Pour jouer à Fallout 76 sur PC, il faudra donc passer par Bethesda.net, sa plateforme maison. Cette stratégie qui limite les intermédiaires — et augmente les marges — rappelle celle d’Activision, qui a rendu Destiny 2 et Call of Duty : Black Ops IIII, deux autres gros morceaux, exclusifs à Battle.net. Pour le joueur intéressé, cela signifie un compte supplémentaire à créer.

Bethesda veut son Battle.net

Cette décision soudaine de Bethesda sera appliquée dès la bêta, garantie pour toute précommande et qui débutera à une date ultérieure (dans un premier temps sur Xbox One). Les fans seront d’ailleurs ravis d’apprendre que la progression enregistrée pendant ces quelques heures d’aperçu sera transférée dans la version finale — attendue pour le 14 novembre. Du moins, si les plans de Bethesda ne changent pas d’ici là.

Pour l’heure, les récentes sorties de Bethesda, à savoir The Evil Within 2 et Wolfenstein II : The New Colossus, peuvent toujours être achetées sur Steam. Aucune trace, en revanche, de RAGE 2, prévu pour le printemps 2019.