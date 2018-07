Un masque rappelant une sombre période de l'Histoire a forcé PUBG Corp. à s'excuser auprès de certains joueurs.

Les développeurs de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS seraient peut-être bien inspirés de (re)prendre des leçons d’Histoire. Selon les informations du média coréen Bitz reprises par la BBC le 19 juillet 2018, PUBG. Corp a récemment intégré un objet qui n’a pas été au goût de tout le monde.

L’objet en question, un masque de pilote arborant une représentation du soleil levant japonais, a été rapidement retiré au regard des nombreuses plaintes reçues. Le studio a ensuite fait ce qu’il fallait, à savoir s’excuser pour la gêne occasionnée et rembourser celles et ceux qui l’avaient acheté.

Imperial Japanese PUBG mask was never meant to be released to players, says Blueholehttps://t.co/J9A8jsY7AT

Developer apologises, removes controversial item and refunds players pic.twitter.com/TtaKCXMCzO

— GamesIndustry (@GIBiz) July 20, 2018