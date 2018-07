YouTube a choisi le 30 juin 2018, jour de la Marche des fiertés, pour présenter ses excuses à la communauté LGBTQ+. La plateforme a reconnu des problèmes liés à la démonétisation de vidéos, ou la diffusion de publicités anti-LGBT.

YouTube n’a pas choisi par hasard la date du 30 juin 2018 pour présenter ses excuses aux personnes LGBTQ+ qui ont rencontré des problèmes avec leurs vidéos. En effet, c’était également le dernier jour du Mois des fiertés aux États-Unis — et par ailleurs, le jour de la Marché des fierté à Paris.

Dans un thread publié sur Twitter, la plateforme de vidéos présente ses excuses pour les contenus démonétisés. « Nous avons que des problèmes, et nous avons laissé tomber la communauté LGBTQ — des publicités inappropriées, et des préoccupations sur la manière dont nous mettons en œuvre notre politique de monétisation. Nous en sommes désolés, et nous voulons mieux faire », écrit YouTube.

But we’ve also had issues where we let the LGBTQ community down–inappropriate ads and concerns about how we’re enforcing our monetization policy. We're sorry and we want to do better. 2/4

