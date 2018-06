Le deuxième épisode de Club Internet, volume 2, est arrivé. Notre Wonder Women Edition continue sa route : le temps d'un épisode, nos chroniqueuses et notre invitée vont vous parler de YouTube, d'intimité, de corps et d'annonceurs.

La nouvelle saison de Club Internet est amorcée depuis un mois désormais : le podcast indispensable pour explorer les internets est entré dans sa nouvelle vie, paré d’un nouveau logo et d’un nouveau sous-titre.

Pour ce deuxième numéro de notre Wonder Women Edition, nous avons tendu un micro à Léa Bordier, réalisatrice web dont la chaîne YouTube éponyme regroupe aujourd’hui plus de 57 000 abonnés. Depuis octobre 2016, elle y publie une série de vidéos, baptisées « Cher Corps » : des femmes de tous âges et tous horizons y racontent la relation qu’elles ont avec leur enveloppe charnelle.

Pour télécharger directement l’épisode, il vous suffit de cliquer ici.

Évoquant l’atmosphère intime du tournage des Cher Corps, Léa Bordier a également profité de l’occasion pour parler de sa nouvelle série de vidéos, « Nos Aînés ». La discussion s’est ensuite portée sur YouTube, et la problématique de la démonétisation contre laquelle de nombreuses vidéastes se sont insurgés sous la bannière du hashtag #MonCorpsSurYouTube.

Vous pouvez également écouter ce nouvel épisode de Club Internet — le podcast préféré de Léa Bordier — gratuitement sur iTunes, Deezer, YouTube, Spotify et SoundCloud. Les précédents numéros sont toujours disponibles ici. Quant aux futurs épisodes de cette nouvelle saison, n’hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer !