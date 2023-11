L’offensive de YouTube contre les bloqueurs de publicité (adblockers) s’étend. La plateforme assume son offensive.

On s’en doutait, c’est confirmé : YouTube a bien lancé une offensive contre les internautes utilisant bloqueurs de publicités, afin de les forcer à rentrer dans le rang, ou à opter pour l’abonnement payant à YouTube Premium. Selon le responsable en charge de la communication pour la plateforme, il s’agit d’un « effort global » pour contrer l’emploi des adblockers.

Dissuader les internautes d’utiliser ces outils

La confirmation de cette opération contre les extensions comme Adblock, Ublock et autres Ghostery a été donnée à The Verge cette semaine, via une déclaration écrite. On connaissait déjà les tâtonnements, sur ce sujet, de la plateforme spécialisée dans l’hébergement de vidéos. Ce printemps, un test à petite échelle avait été repéré par certains internautes.

Depuis, les choses ont pris une tout autre ampleur. Des témoignages ont fleuri sur Reddit, suggérant que cette petite échelle est devenue entretemps bien plus grosse. Plusieurs messages peuvent apparaître à l’écran : certains empêchent la lecture de la vidéo. D’autres préviennent qu’il ne sera plus possible d’en lancer après encore un ou deux visionnages avec un adblocker.

Un message affiché par YouTube en présence d’un adblock. // Source : Capture d’écran Numerama

YouTube touche principalement de l’argent via la publicité. Ces encarts sont visibles avant le lancement d’une vidéo, mais également au cours du visionnage. Son autre source de revenus est YouTube Premium, qui procure divers avantages : absence de publicité, téléchargement hors connexion, streaming musical avec YouTube Music, lecture en arrière-plan.

Le poids du premium dans le financement de YouTube reste toutefois minoritaire. Sauf à ce qu’il devienne central, il est à parier que Google va continuer à mener la vie dure — et sans doute une vie de plus en plus dure — aux internautes qui utilisent ces outils dans leur navigateur web. Du moins, tant que ces bloqueurs seront utilisés par une large part des internautes.

