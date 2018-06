PUBG Corp. a donné rendez-vous le 22 juin aux joueurs de PUBG. Ce jour-là, la troisième carte, plus petite, sera accessible.

Les fans de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS peuvent sortir leur agenda : le 22 juin, la troisième carte, baptisée Sanhok, sera accessible sur les serveurs PC. Disponible après Erangel et Miramar, elle aura pour principale particularité d’être beaucoup plus petite que celles l’ayant précédée : de 64 kilomètres carrés pour les autres, elle passe à 16 mètres carrés. Pour autant, l’ordre de bataille restera inchangé : 100 personnes, un seul survivant. « Même si les parties devraient se terminer plus rapidement sur cette petite île, les affrontements resteront massifs », précise le studio dans sa note de mise à jour, incluant également une nouvelle arme (le fusil d’assaut QBZ95) et une ribambelle de correctifs techniques.

Smaller Map. Bigger Action. After four rounds of testing, Sanhok will finally be ready for launch on 6/22 with PC Patch #15. In the meantime, this update is now available on Test Servers. Full patch notes : https://t.co/cBb3UyT8Pv pic.twitter.com/33eBDXGWgE — PUBG (@PUBG) June 19, 2018

400 millions de joueurs

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, PUBG Corp. en a profité pour faire un point sur les chiffres compilés par PUBG depuis son lancement — via Polygon. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de Fortnite, rival se prévalant de réunir plus de 125 millions de joueurs. Dans cette bataille sur les performances commerciales, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS est pourtant loin d’être en reste : il a franchi la barre des 400 millions de joueurs, éclatés entre 50 millions de ventes (sur Steam et Xbox One) et les téléchargements sur les plateformes mobiles (iOS et Android). Chaque jour, ce sont plus de 87 millions de joueurs qui se réunissent sur les serveurs — pour 227 millions de fidèles uniques par mois.

Thank you to our more than 400 million players worldwide across PC, Xbox, and Mobile. In honor of this milestone, PUBG on Steam is now on sale at a discount for the first time ever. More info : https://t.co/ZhbhOs1TGf PUBG on Steam : https://t.co/ikoUcZ6TI3 pic.twitter.com/JwOa3zdz3O — PUBG (@PUBG) June 19, 2018

Et PUBG ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin au regard d’une promotion actuellement proposée sur Steam, où il est possible d’acheter le jeu pour 19,99 euros jusqu’au 5 juillet (ce qui représente une réduction de 33 %). Sur Xbox One, il reste proposé à son tarif initial (29,99 euros).