Sur Steam, un nouvel onglet un peu planqué permet de prendre connaissance du montant total des dépenses faites sur la plateforme depuis son inscription.

Steam a introduit une nouvelle fonctionnalité qui risque d’en effrayer plus d’un. Celle-ci a été remarquée par VentureBeat le 18 juin dernier et a fait le tour de la rédaction dans la foulée. Nous étions depuis trop occupés à refouler ces révélations pour vous en parler. Elle prend en effet la forme d’un registre totalisant vos dépenses sur Steam depuis votre premier jour d’utilisation.

— Jx (@JxDokkan) June 20, 2018