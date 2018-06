Julien Lausson - il y a 2 heures Pop culture

Blizzard prépare une mise à jour pour Heroes of the Storm. Elle ajoutera des éléments de World of Warcraft dans le MOBA du studio, dont une nouvelle carte et une nouvelle héroïne.

Nouvelle carte Passe d’Alterac

La vallée d’Alterac. Ceux et celles qui ont joué à World of Warcraft, notamment quand ce champ de bataille a été introduit dans le MMORPG, se souviennent peut-être que la victoire nécessitait parfois des heures, voire des jours d’affrontement. Les joueurs et les joueuses se relayaient, dans d’importantes manœuvres à quarante contre quarante, pour essayer d’atteindre le bastion adverse.

C’est cet esprit que la nouvelle carte, appelée Passe d’Alterac, cherche à capturer, bien sûr sans reprendre les excès de jeunesse de ce champ de bataille : pas question par exemple, que les parties durent des jours. Reprenant le design de la vallée d’Alterac, cette carte — la première issue de l’univers Warcraft à figurer dans Heroes of the Storm — vous propose une zone d’affrontement composée de trois voies

Nouvelle héroïne Yrel

Heroes of the Storm disposait déjà d’un paladin, et pas des moindres puisqu’il s’agit de la personne d’Uther. Il y en a maintenant un second, ou plutôt une seconde, puisqu’il s’agit d’Yrel, une draeneï qui a été introduite dans World of Warcraft avec l’extension Warlords of Draenor, en 2014. Elle a depuis pris du galon, puisqu’elle est désormais un personnage clé de WoW, et rejoint donc le nexus.

Yrel ne fera pas doublon avec Uther. Ce dernier est en effet orienté soutien, avec des sorts pour soigner et appuyer ses compagnons, tandis que Yrel est taillée pour le combat au corps à corps — son imposante masse à deux mains montre bien quel type de rôle elle va occuper. Ses techniques incluent notamment des sorts de zone, aussi bien offensifs que bénéfiques pour ses alliés.

Nouvelles mécaniques Cavalerie & généraux

Deux mécaniques font leur entrée avec cette mise à jour. La première est la cavalerie : il s’agit de libérer la vôtre qui est enfermée dans des cages situées sur la carte tout en évitant que l’équipe adverse fasse de même avec sa propre troupe. Une fois ceci fait, une unité de cavalerie apparaîtra sur chacune des trois voies, faisant gagner de la vitesse de déplacement et des dégâts en plus aux héros à proximité.

Dans Heroes of the Storm, l’objectif est de détruire la structure centrale du camp adverse. Or ici, celle-ci a été remplacée par un général, un pour l’Alliance et un autre pour la Horde. Aspect intéressant, ces généraux se défendront si vous les attaquez. Pour vous faciliter la victoire, vous pouvez détruire des fortins situés sur la carte — il y en a trois en tout –, ce qui diminuera leurs défenses.

Nouvel évènement Échos d’Alterac

Enfin, un nouvel évènement fait ses débuts dans Heroes of the Storm : Échos d’Alterac. Choisissez votre faction (Alliance ou Horde) et complétez une série de quêtes pour obtenir des récompenses de plus en plus satisfaisantes.

En tout, quatre quêtes sont prévues, incluant huit victoires en jouant un personnage de Warcraft, six parties jouées avec un ami ou encore quatre parties faites avec un héros de Warcraft. Si vous accomplissez ces quêtes, vous aurez droit à un portrait, une bannière ainsi qu’une monture utilisable en jeu.