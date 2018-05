Déjà proposé en de multiples variations, Monopoly, le jeu de plateau le plus célèbre du monde, va s'habiller aux couleurs de Mario Kart.

Il existe des tas de déclinaisons de Monopoly, sans aucun doute le jeu de société le plus célèbre du monde (qui n’y a jamais joué ?). À tel point que les collectionneurs — s’il en existe — ne doivent plus avoir de place chez eux pour les entasser. Qu’à cela ne tienne, ils seront sans doute ravis d’apprendre qu’une nouvelle version sera disponible le 20 juin prochain. Il s’agira d’une édition aux couleurs de Mario Kart, licence phare des consoles Nintendo. Deux jeux conviviaux mélangés peuvent-ils donner naissance à une expérience encore plus conviviale ? Vous avez quatre heures.

Pourquoi ?

En tout cas, Monopoly Gamer : Mario Kart n’a pas pris nécessairement que le meilleur du jeu vidéo. En effet, de base, le produit ne proposera que quatre personnages à incarner : Mario, la princesse Peach, Luigi et Toad. Les autres ? Il faudra les acheter séparément, à raison de 3,99 euros par figurine supplémentaire (Bowser, Harmonie, Maskass, Mario de métal, Donkey Kong ou encore Yoshi). Elles auront chacune leur carte de pouvoir, un argument fort convaincant pour (re)passer à la caisse. On pourrait même parler de DLC, pour reprendre le jargon du jeu vidéo.

Sinon, ce Monopoly sera une adaptation des courses endiablées vécues sur les différentes consoles Nintendo depuis presque la nuit des temps. Le but sera de gagner un maximum de pièces et d’en faire perdre à ses adversaires au moyen de propriétés à acquérir, de jetons peau de banane, de cartes Grand Prix et de carapaces bleues — les inévitables. On peut même se déplacer plus rapidement grâce aux cases Boost Pad. Comme dans les jeux vidéo, en somme.

Monopoly Gamer : Mario Kart peut être précommandé sur Amazon.