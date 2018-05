Damon Lindelof, scénariste de Lost et The Leftovers, a adressé une lettre aux fans livrant de nombreux détails sur la série qu'il pilote — une adaptation des comics Watchmen, œuvres d'Alan Moore et Dave Gibbons. Une partie du casting a également été dévoilée.

Depuis juin 2017, nous savons que Damon Lindelof travaille sur la fameuse adaptation de Watchmen, commandée par la chaîne câblée HBO. Dans un courrier où il aborde son rapport avec les comics, Damon Lindelof apporte aussi des précisions sur ce qu’est et ne sera pas cette adaptation.

L’action sera contemporaine

Que les fans se rassurent, Damon Lindelof reconnaît la valeur sacrée des comics. « Nous n’avons aucun désir d’adapter les 12 chapitres des comics de M. Moore et M. Gibbons, créés il y a trente ans. […] Cependant, ils vont être remixés », assure le scénariste avant de préciser qu’ils ne feront pas non plus une suite.

Damon Lindelof ne cache pas ses intentions, l’histoire sera originale et contemporaine, autrement dit elle se déroulera de nos jours pour pouvoir faire écho à notre époque (ce qui implique Trump, May et Poutine) comme le Watchmen d’origine faisait écho à Reagan, Thatcher et Gorbatchev. Certains personnages seront inconnus, d’autres nouveaux : ceci reste encore assez nébuleux, mais le tout sera agrémenté d’un ton « frais et cruel, électrique et absurde », prévient Lindelof.

« Je suis le connard sans scrupule qui profane actuellement quelque chose que vous aimez. »

Le scénariste ironise : « Je suis le connard sans scrupule qui profane actuellement quelque chose que vous aimez ». Et en effet, les adaptations de livres ou de comics sont très sévèrement jugées par les fans. Il y a quelques semaines, l’adaptation de la série Fondation par Apple a déclenché autant d’enthousiasme que de scepticisme voire d’hostilité.Watchmen rejoint la longue liste d’œuvres jugées « inadaptables », d’autant plus qu’un de ses créateurs, Alan Moore, se montre particulièrement inamical vis-à-vis des adaptations de son œuvre. Damon Lindelof le reconnaît lui-même : « Alan Moore l’a constamment expliqué, Watchmen a été écrit pour un format spécifique et ce format est le comic. Comic qui serait ruiné si on le traduisait en images animées. » Un défi qu’il semble maintenant prêt à relever.

Pour rappel, Watchmen a été publié entre 1986 et 1987 et a remporté le Prix Hugo en 1988. L’histoire est une uchronie se déroulant aux États-Unis qui ont gagné la guerre du Viêt Nam et où le président Richard Nixon est toujours au pouvoir en 1985.

Six acteurs dévoilés

De son côté, HBO lève le voile sur les six acteurs qui tiendront les rôles principaux de la série. Ainsi, Regina King (Erika Murphy dans The Leftovers), Don Johnson (James Crockett dans Deux flics à Miami), Tim Blake Nelson (Dr. Samuel Sterns dans L’Incroyable Hulk), Louis Gossett Jr. (Violon dans Racines), Adelaide Clemens (Heather Mason dans Silent Hill : 3D Revelation) et Andrew Howard (Luther Banks dans Marvel : Les Agents du SHIELD) ont été choisis pour incarner les personnages clés de Watchmen. Aucun détail n’a été apporté quant à leur rôle précis.

HBO n’a donné aucune date de sortie pour Watchmen, mais une chose est sûre, l’adaptation n’a pas fini de faire débattre les fans.