Blue Beetle propulse un superhéros latino, Jaimie Reyes (Xolo Maridueña), dans les cinémas. Une histoire de scarabée extraterrestre, qui semble être une bonne surprise si l’on en croit les premières critiques.

Le personnage au centre de Blue Beetle aurait pu être une série pour The CW, avant que le projet ne se transforme en long-métrage. Si ce dernier était initialement prévu pour être une exclusivité HBO Max, Warner en a décidé autrement en lui déroulant le tapis rouge des cinémas. Ce qui projette sur le devant de la scène l’un des rares super-héros latinos connaissant une adaptation sur grand écran. Les premières critiques sont presque dithyrambiques (de quoi redorer le blason après le naufrage de The Flash).

Quand sort Blue Beetle en France ?

La date de sortie du film Blue Beetle est fixée au 16 août en France.

Bande-annonce de Blue Beetle

Il y a deux trailers pour Blue Beetle. Le premier est sorti au printemps :

Une deuxième bande-annonce, finale, plus longue, est sortie cet été :

Quel est le pouvoir de Blue Beetle / Jaimie Reyes ?

En français, « blue beetle » signifie « scarabée bleu ». C’est lié à l’artéfact qui lui confère ses pouvoirs.

Tout commence donc lorsque Jaimie Reyes est diplômé de l’université, et qu’il revient dans sa ville natale. Comme chacun et chacune le sait, cette période est celle où l’on cherche sa place dans le monde. Mais, pour Jaimie, cela va se traduire par le contact avec un artéfact biotechnologique d’origine extraterrestre, le scarabée. S’agrippant à lui puis se greffant à sa colonne vertébrale, il va choisir Jaimie comme hôte.

Xolo Maridueña dans le rôle de Jaimie Reyes. // Source : DC

Le costume de Blue Beetle dispose de toute une panoplie d’armements et de défenses. Les antennes font office de canons laser, à quoi s’ajoute une épée, un bouclier, des lames tranchantes ; les mains peuvent émettre de puissantes décharges d’énergie à base de kryptonite (oui, rappelons que Blue Beetle est dans le même univers que Superman). Et puis, comme il est inspiré des scarabées, il a bien entendu des ailes.

Quand a été créé Blue Beetle ?

Même s’il est peu connu du grand public, Blue Beetle est l’un des héros de comicbooks les plus anciens, créé en 1940. Plusieurs personnages endossent le costume au fil des années. Il faut attendre 2006 pour que Jaimie Reyes apparaisse dans ce rôle.

Distribution de Blue Beetle

Xolo Maridueña incarne le rôle titre de Blue Beetle. Vous l’avez déjà vu dans la série Cobra Kai, diffusée depuis 2018. Au casting, il est accompagné par Bruna Marquezine, George Lopez, Belissa Escobedo, Raoul Trujillo, Harvey Guillén.

Le film est réalisé par Angel Manuel Soto et écrit par Gareth Dunnet-Alcocer.

Blue Beetle, le film // Source : DC

Les critiques du film

Lors des avant-premières, Blue Beetle a été littéralement acclamé.

« Angel Manuel Soto livre une lettre d’amour puissante et sincère à la force de ceux qui ont tant sacrifié pour être une force invisible qui a propulsé des générations jusqu’à ce que nous puissions être vus », écrit Sabina Gaves, critique chez Gizmodo. Elle fait référence à la représentation de la communauté hispanique dans le film, porté par Xolo Maridueña comme héros, dont elle salue d’ailleurs la performance.

Un internaute décrit le long-métrage comme « un blockbuster de super-héros étonnamment émouvant, mais hilarant et exaltant comme aucun autre. Il est rempli à ras bord de cœur et [Angel Manuel Soto] a créé une célébration parfaite de la culture latino ».

« Blue Beetle est l’un des meilleurs films de l’ère moderne de DC. À égalité avec le premier film de Wonder Woman. Amusant. Émotionnel. Culturellement significatif. Extrêmement drôle. J’étais ébloui. Jaime Reyes mérite totalement de faire partie de du nouveau DCU », tweete le journaliste David Bettancourt.

Blue Beetle est « mon film DC post-Nolan préféré », indique le compte POCculture. « C’est une histoire de super-héros pleine d’action et très divertissante sur la famille… et il n’y a rien de plus important que la famille. »

