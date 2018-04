Netflix a annoncé l'annulation de sa première série française, Marseille, après deux saison.

Marseille n’aura pas de troisième saison, a annoncé Netflix au site d’information Premiere ce 20 avril 2018. La série écrite par Dan Franck, avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel, a été annulée après deux saisons, a pu faire confirmer Numerama.

Marseille est la première série française produite par Netflix, deux ans après l’arrivée de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) en France.

A sa sortie en mai 2016, la série avait essuyé de nombreuses critiques dans l’hexagone, qui lui reprochaient une histoire peu crédible et un abus de stéréotypes. La deuxième saison a été mise en ligne le 28 février dernier sur Netflix, engendrant la même vague de critiques circonspectes. La plateforme n’a jamais communiqué sur les audiences du programme — comme elle ne le fait pour aucun de ses contenus —, lui prêtant toutefois un certain succès au Brésil et en Russie.

L’écosystème a bien changé depuis le lancement de Marseille il y a deux ans. Netflix dispose à présent d’une demi-douzaine de programmes en préparation pour la France, dont les séries Osmosis, Génération Q et Mortel, ainsi que des documentaires comme Fluctuat nec mergitur (sortie le 1er juin prochain) ou un en préparation sur l’affaire Grégory.