En partenariat avec Mission Blue, Niantic lance une mission Pokémon Go à l'échelle mondiale visant à nettoyer la Terre. Bien sûr, les joueurs et joueuses qui y prendront part seront justement récompensés.

Le 22 avril, ce sera le Jour de la Terre, une célébration mondiale visant à rendre les gens encore plus responsables vis-à-vis de l’environnement. Ce jour-là, les joueurs de Pokémon Go seront invités à prendre soin de notre chère planète en participant à des initiatives de nettoyage organisées un peu partout dans le monde. Pour ce faire, le studio Niantic a annoncé ce 4 avril 2018 s’être associé à Mission Blue, une organisation dédiée à la protection des océans, et Playmob, passerelle entre le jeu vidéo et les oeuvres de charité. Bien évidemment, ceux qui répondront à l’appel pourront débloquer des récompenses — pour tout le monde — dans Pokémon Go. Et plus il y aura de participants, plus les cadeaux seront importants.

Nettoyage de printemps

« Chez Niantic, nous croyons qu’il faut prendre soin de la planète et nous invitons tout le monde à nous aider à faire du monde un endroit plus propre grâce au Jour de la Terre et notre collaboration avec Mission Blue et de multiples ONG. Ensemble nous pouvons avoir un vrai impact tangible sur notre monde et soutenir le travail important de ceux qui protègent les océans pour les futures générations », souligne Niantic. En tout, ce ne sont pas moins de 37 petits évènements qui prendront place le 22 avril, répartis dans douze pays. En France, il y aura de quoi faire et nous vous invitons à regarder la carte et à vous enregistrer si vous êtes intéressés par l’une des activités (inscription obligatoire, il faut avoir plus de treize ans). Niantic précise que chaque nettoyage dure à peu près deux heures.

Du côté des bonus, ils seront attribués en fonction du nombre de joueurs :

1 500 participants : Poussière Étoile x2 pour tous les Pokémon de type Plante, Eau et Sol attrapés pendant 48 heures ;

3 000 participants : Poussière Étoile x3 pour tous les Pokémon de type Plante, Eau et Sol attrapés pendant 48 heures.

À tout hasard, si vous n’êtes pas disponibles ce 22 avril 2018, Niantic rappelle que vous pouvez toujours faire un don à Mission Blue.