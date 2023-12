Quelques studios de jeux vidéo ont détourné au début du mois de décembre l’annonce du trailer de GTA 6. Une manière de taquiner la future concurrence de Rockstar Games, mais aussi la preuve du poids acquis par cette licence dans l’industrie.

Pratiquement deux millions de « likes », mais aussi des centaines de milliers de « retweets ». Le message partagé le 1er décembre par Rockstar Games sur X (ex-Twitter) a incontestablement laissé une immense impression sur le réseau social. Et pour cause : le tweet annonce l’heure et la date de sortie du premier trailer de GTA 6.

Le studio américain est jusqu’à présent resté très mystérieux sur son prochain jeu — on ignore d’ailleurs s’il s’appellera bien Grand Theft Auto VI, puisque le titre n’est jamais présenté ainsi dans la communication de Rockstar Games. Même incertitude sur la date de sortie exacte de ce prochain GTA. On peut logiquement parier sur 2024. La bande-annonce en dira sans doute davantage.

Halo, Call of Duty et Fall Guys taquinent GTA 6

Plus inattendue en revanche a été la réaction d’autres studios. Comme un internaute sur Reddit l’a remarqué, des entreprises du secteur vidéoludique ont choisi de taquiner Rockstar Games en reprenant les mêmes codes de son tweet pour leur propre communication. Une taquinerie, ainsi qu’une reconnaissance de l’aura acquise par Rockstar et son jeu phare.

Trois studios, au moins, se sont prêtés au jeu : Mediatonic, Raven Software et 343 Industries. Des noms qui ne vous disent peut-être rien. Ce qu’ils développent, en revanche, si : Fall Guys, Call of Duty: Warzone et Halo Infinite. À chaque fois, les studios promettent la sortie d’un nouveau trailer, en prenant rendez-vous à une date et une heure bien précises.

Source : Capture d’écran

Source : Capture d’écran

Source : Capture d’écran

GTA 6 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !