Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Talks with a Spy Talks with a Spy

Le septième art regorge de films d’espionnage ou mettant en scène des espions. Le plus célèbre d’entre eux est évidemment James Bond, personnage issu à l’origine des romans de Ian Fleming. Cependant, l’image qui est souvent présentée à l’écran est franchement exagérée, voire fausse. Ce n’est évidemment pas toujours le cas : ainsi, la série Le Bureau des légendes est jugée fidèle à la réalité.

Si cet univers vous intéresse, sachez qu’il existe depuis peu une chaîne appelée Talks with a spy. Elle est animée par un certain Beryl614, qui est un ancien des services secrets français. De la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), très précisément. il vous parlera des procédés pour recruter une source, des qualités d’un bon espion, de l’avenir de Daech ou des meilleures agences dans ce domaine.

Misterfox Misterfox

Ce sont des discussions auxquelles vous avez peut-être déjà assistées : vaut-il mieux voir un film ou une série TV en version originale ou opter pour la version doublée en français ? Il n’est rare que ce type d’échange finisse par une guerre de position, entre les personnes qui jugent que la VO permet de saisir le plus finement possible toute la qualité d’une œuvre et celles qui trouvent que la VF fait largement le boulot, voire mieux.

Nous n’allons évidemment pas trancher ce débat ici ; à la rédaction, il y a les partisans de la VF, les adeptes de la VO, et ceux et celles qui sont capables de passer de l’un à l’autre, selon les circonstances du moment. En revanche, la chaîne de Misterfox va vous emmener dans les coulisses du doublage pour vous présenter les bonnes VF, les mauvaises et vous faire découvrir un monde pas forcément bien connu.

L'insolente linguiste L’insolente linguiste

En matière de linguistique, la chaîne Linguisticae est sans doute la plus connue dans l’espace francophone. Mais il en existe d’autres, comme celle tenue par L’insolente linguiste, qui s’intéresse plus particulièrement au français québécois. L’occasion pour les internautes de France de voir comment la langue française existe et se déploie ailleurs dans le monde.

Seul regret : la chaîne n’est pas encore bien fournie puisque l’on ne dénombre que quatre vidéos, dont la dernière, une foire aux questions, a déjà plusieurs mois d’ancienneté. On espère évidemment que d’autres programmes seront prochainement publiés, car après tout, il était question de parler de la linguistique de façon désacralisée, dépittoresquée, décomplexée, décorsettée, affirmée, assumée et assurée !

Pier-re Pier-re

Les chaînes de jeux vidéo ne manquent pas sur YouTube, mais celle animée par Pier-re a le mérite de tenter quelque chose de très différent : ici, il n’est pas question de faire des critiques ou des tests de jeux vidéo — encore que tout peut changer — mais plutôt de faire un travail d’écriture original. En quelque sorte, Pier-re se veut essayiste et poète autour de ce divertissement.

Le résultat peut s’avérer déconcertant lorsque l’on est habitué à une certaine façon, formatée, de parler du jeu vidéo. Il y a toutefois des chroniques plus classiques, à savoir le programme Passe à l’Act, qui sont pour l’instant consacrées à plusieurs jeux Sonic. La chaîne propose d’ailleurs quelques formats, qui chacun explore une façon de parler du jeu vidéo.

Angle Droit Angle Droit

Le droit, une matière austère ? La chaîne Angle Droit entend prouver le contraire avec ses vidéos de vulgarisation juridique. Elle promet au passage de parler « de concepts fondamentaux en matière de droit, de distinctions entre des notions proches, d’explications de systèmes juridiques étrangers … pour mieux comprendre l’actualité et le monde qui nous entoure ».

Pour l’heure, la chaîne ne compte pas énormément de vidéos puisqu’elle n’en propose que trois, si l’on ne tient pas compte de la toute première, qui se limite à une présentation de la chaîne. Vous saurez en les regardant comment les faits étaient prouvés autrefois, pourquoi les magistrats et les avocats portent la robe et quelles sont les lois héritées du régime de Vichy.

