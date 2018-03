Maxime Claudel - il y a 2 heures Pop culture

Ce n'est pas parce qu'avril est le mois des blagues que Microsoft n'offre pas des jeux à ses abonnés au Xbox Live Gold.

Après une sélection peu reluisante au mois de mars, Microsoft revient en avril avec d’autres ambitions concernant les cadeaux qu’il fait à ceux et celles ayant souscrit à un abonnement au Xbox Live Gold. Vous connaissez le topo : quatre jeux en tout, deux sur Xbox One et deux sur Xbox 360. Mais il faut toutefois noter que ces deux derniers sont rétrocompatibles avec la Xbox One.

À partir du 1er avril, et ce n’est pas une blague, les personnes concernées pourront donc récupérerThe Witness (Xbox One), Assassin’s Creed Syndicate (Xbox One), Car 2 : The Video Game (Xbox 360) et Dead Space 2 (Xbox 360).

Casse-tête, assassin et horreur

Si vous nourrissez l’envie de mettre à l’épreuve votre matière grise, on ne peut que vous conseiller The Witness, un puzzle-game géant imaginé par Jonathan Blow. Il sera gratuit du 1er au 30 avril. Loin d’être le meilleur opus de la saga, Assassin’s Creed Syndicate, qui a la particularité de nous faire incarner deux personnages (des faux jumeaux), sera proposé du 16 avril jusqu’au 15 mai.

Comme toujours sur Xbox 360, les deux jeux se partagent le mois : la première quinzaine est pour Car 2 : The Video Game et la deuxième revient à Dead Space 2, le survival-horror futuriste de Visceral Games. N’y jouez pas seul dans le noir sous peine de risquer une crise cardiaque.

Notez que Superhot, inscrit dans l’offre de mars, sera toujours proposé au téléchargement jusqu’au 15 avril sur Xbox One.