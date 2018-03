Plongez dans l'univers sombre et angoissant de Titan grâce à notre concours, qui vous permettra peut-être de remporter un code e-cinéma pour regarder le film où vous voulez, quand vous voulez !

Le cri de détresse de 15 000 scientifiques n’a pas empêché l’inéluctable effondrement de la civilisation humaine. Dans Titan, les ressources naturelles sont épuisées. Les chances de survie de notre espèce reposent sur un espoir insensé : envoyer des soldats surentraînés sur le satellite éponyme de Saturne. Pour y parvenir, d’étranges expériences visant à renforcer la résistance physique des appelés sont menées secrètement. Bien entendu, tout ne se déroule pas comme prévu…

Réalisé par Lennart Ruff, dont c’est le premier long-métrage, Titan rassemble une belle brochette d’actrices et acteurs. Pêle-mêle, apparaissent à l’écran Sam Worthington (Avatar), Tom Wilkinson (In the Bedroom), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) et Taylor Schilling (Orange is the New Black).

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ?

Pour participer, il y a trois possibilités que vous pouvez bien entendu cumuler pour maximiser vos chances de victoire !

Vous pouvez tout d’abord retweeter la publication ci-dessous, sans oublier de suivre notre compte.

🎁 #CONCOURS 🎮 Gagnez des codes e-cinéma pour le film Titan ! 👉 Pour participer : RT + Follow @Numerama 🧡 📌 Ou par formulaire 👉 https://t.co/P0DNDQnpkI Vous avez jusqu'au 30 mars ! Bonne chance à tous 🍀 pic.twitter.com/HRteBnA5Gy — Numerama (@Numerama) March 22, 2018

Vous pouvez également aimer et commenter la publication Facebook ci-après.

Enfin, vous avez aussi la possibilité de remplir et nous renvoyer le formulaire en bas de l’article.

Vous avez jusqu’au 30 mars, date de sortie du film, pour participer. Bonne chance à toutes et tous !

