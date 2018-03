Les producteurs de la série The Crown, diffusée par Netflix, ont reconnu que Claire Foy, l'interprète de la reine Élisabeth II, était moins bien payée que l'acteur qui incarne l'époux de la monarque.

Interpréter l’actuelle reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth ne semble pas suffire pour être payée au moins autant que son partenaire à l’écran. Claire Foy incarne Élisabeth II dans la série The Crown, dont les deux premières saisons sont actuellement diffusées sur Netflix. Or, l’actrice a été moins bien rémunérée que l’acteur Matt Smith, qui a pour sa part endossé le rôle du conjoint de la monarque.

Interrogés à ce sujet, les producteurs exécutifs de la série Suzanne Mackie et Andy Harries ont révélé que les deux interprètes principaux du programme n’avaient pas perçu le même salaire. Matt Smith, qui joue le rôle de Philip Mountbatten, a reçu une somme plus importante pour le tournage des saisons 1 et 2 de The Crown.

Une disparité corrigée dans la saison 3

Cette différence de salaire tiendrait au fait que Matt Smith est connu pour son rôle en tant que Doctor Who, qu’il a incarné dans les saison 5 à 7 de la série.

Suzanne Mackie et Andy Harries ont admis cette disparité, et ajouté qu’elle n’aurait plus lieu lors des tournages des futures saisons de la série. « À l’avenir, personne ne sera mieux payé que la reine », a répondu Suzanne Mackie.

« À l’avenir, personne ne sera mieux payé que la reine »

Claire Foy ne pourra cependant pas en bénéficier, puisqu’elle ne reprendra pas le rôle d’Élisabeth II dans les futures saisons de The Crown. Olivia Colman incarnera en effet la reine, plus âgée, dans la troisième saison du programme.

Bien que la série accorde une large place à un personnage féminin, cette représentation à l’écran ne semble donc pas forcément garante d’une égalité de traitement entre les acteurs. Selon une étude récemment menée par l’université de San Diego, les séries dirigées par des femmes auraient tendance à accorder plus de place aux femmes à l’écran.