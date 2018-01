Barack Obama et David Letterman ont une chose en commun : ils étaient absent de la télé depuis bientôt un an. Ils font tous deux leur retour sur les petits écrans pour un talk-show signé Netflix. À partir du 12 janvier.

À 70 ans, la barbe allongée depuis les années NBC et après une année loin des caméras, David Letterman s’apprête à reprendre le talk-show à l’américaine, format dont il a marqué l’histoire.

Absent des écrans depuis plus d’un an, l’humoriste préparait son retour avec Netflix avec un show nommé My Next Guest Needs No Introduction. Passant de la télé traditionnel au streaming mondial, Letterman confirme à sa manière que la télé n’est plus allergique au changement, même lorsqu’il s’agit d’émissions.

Il y a quelques mois, nous apprenions que Chelsea Handler allait arrêter son talk show sur Netflix, qui était alors le seul reprenant les codes bien connus de la fin de soirée aux États-Unis. L’entreprise voyait comme une réussite le fait d’avoir réalisé pendant plus de deux ans une émission de qualité rencontrant une audience importante à domicile. Nous ne savions pas alors si la firme de Reed Hasting allait tenter de nouveau l’aventure du talk show.

Un gros coup contre la télé

Si The Grand Tour ou Bill Nye Save the World ont trouvé leur audience en ligne, les émissions sont encore les grandes retardataires de la télévision à la demande. Netflix ne s’avoue toutefois pas vaincu : en signant avec Letterman, l’entreprise montre au contraire que ses ambitions ne sont qu’accrues sur ce secteur.

Le show, mensuel, sera introduit sur la plateforme dès le 12 janvier avec comme premier invité l’ancien président américain, Barack Obama. Un porte-parole de Netflix ajoute que d’autres invités prestigieux sont déjà inscrits pour le rendez-vous : George Clooney, Malala Yousafzai ou encore Tina Fey et Jay-Z.

Avec Obama, Letterman signe un très gros coup : le président s’est montré, tout comme l’animateur, très discret sur le petit écran durant l’année passée.

Côté format, Netflix parle de six épisodes d’une heure, produits par RadicalMedia et Letterman’s Worldwide Pants Inc., durant lesquels on retrouvera l’animateur en compagnie d’une personnalité, avec laquelle il compte animer des « conversations intimes et profondes en utilisant sa légèreté et son humour habituel bien connu des spectateurs ».