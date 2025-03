Lecture Zen Résumer l'article

Le showrunner Matt Owens quitte le navire One Piece, l’adaptation en live-action du célèbre manga d’Eiichiro Oda, pour des raisons personnelles. La série n’est en aucun cas menacée.

Jusqu’à présent, l’adaptation live action de One Piece a toujours connu de bonnes nouvelles. Mais le 21 mars 2025, le co-showrunner Matt Owens a annoncé son départ de la série Netflix. De quoi faire paniquer les fans avant la sortie de la saison 2 ?

Il est vrai que, traditionnellement, le départ d’un showrunner est synonyme de dissensions, de désaccords créatifs et de difficultés dans la production, ce qui peut directement affecter la qualité de la série ; voire conduire à son annulation plus tôt que prévu. Mais rien de tout cela pour One Piece.

La santé mentale en cause

Matt Owens a détaillé son départ dans une publication Instagram. « Les six dernières années passées à travailler sur le live-action One Piece ont été un voyage qui a changé ma vie. Un rêve devenu réalité. Cela a aussi été BEAUCOUP. » Raison pour laquelle il quitte le navire : pour, selon ses mots, sa santé mentale ; en prenant du temps pour lui et faisant une thérapie.

Luffy dans la série One Piece de Netflix. // Source : Netflix

Matt Owens a participé à l’écriture et à la production de la saison 2, dont le tournage de huit mois est terminé. En revanche, c’est le co-showrunner, Joe Tracz, qui prend le relais pour piloter la postproduction et les derniers choix décisifs de ces nouveaux épisodes. Tracz avait remplacé Steven Maeda, qui était le co-showrunner sur la saison 1 (et resté à la production exécutive pour la saison 2).

L’adaptation One Piece conserve donc une certaine continuité quant aux mains qui la façonnent. Par ailleurs, les chances de renouvellement pour une troisième saison (déjà très élevées) restent toujours aussi hautes : « Le départ d’Owens, qui prend effet immédiatement, ne devrait pas avoir d’impact sur les chances de renouvellement de la saison 3 de la série », avance Deadline.

Cette nouvelle n’est pas mauvaise en soi. La série a de très grandes chances de continuer encore un moment. Quant à Matt Owens, il va pouvoir prendre soin de lui après six ans de production éprouvante — ce n’est pas rien de s’attaquer à un manga aussi cultissime, et de contenter des cohortes de fans à travers le monde.

