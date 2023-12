Désormais à la tête de l’univers cinématographique DC Comics, actuellement en plein reboot, James Gunn a indiqué que Suicide Squad: Kill the Justice League ne sera pas le dernier jeu de l’univers Batman: Arkham.

Ces dernières années, James Gunn a connu une ascension fulgurante. Il est passé de trublion de Disney et Marvel avec la trilogie Les Gardiens de la galaxie à homme providentiel chez DC Comics, chargé de donner un cap au reboot du DCEU (l’univers cinématographique). Bref, il est le visage de tout ce qui gravite autour des adaptations DC. Et il peut donc se permettre de partager quelques confidences sur des projets annexes. Il vient de le faire, en indiquant que Suicide Squad: Kill the Justice League ne sera pas le dernier jeu de l’univers Batman: Arkham.

Avec la sortie imminente de Suicide Squad: Kill the Justice League, certains craignent la fin de l’univers vidéoludique Batman: Arkham. Cette théorie paraît logique d’un point de vue stratégique : Warner Bros. pourrait être tenté d’adapter ses futurs films en jeux vidéo. En termes de communication, ce serait très malin. Mais James Gunn a fait comprendre qu’il y aura d’autres jeux Batman: Arkham. « Il n’est pas prévu que ce soit le dernier », a-t-il indiqué sur Threads le 17 décembre à propos de Suicide Squad: Kill the Justice League (il a supprimé sa réponse depuis).

Suicide Squad: Kill the Justice League // Source : Warner Bros.

Les jeux Batman: Arkham cohabiteront avec les futurs films DC Comics

Visiblement grand fan des jeux Batman: Arkham, James Gunn a précisé qu’il attend Suicide Squad: Kill the Justice League avec beaucoup d’impatience. On rappelle que ce titre est développé par Rocksteady, studio qui a prouvé son excellence avec la triplette Batman: Arkham Asylum (2009), Batman: Arkham City (2011) et Batman: Arkham Knight (2015). Ce qui n’empêche pas les fans de se poser des questions sur son Suicide Squad: Kill the Justice League, qui a été repoussé de plusieurs mois après la diffusion d’une vidéo de gameplay ayant beaucoup déçu.

Tout porte à croire que l’univers Batman: Arkham cohabiterait avec les futurs films du DCEU, ce qu’on constate déjà avec les jeux Marvel (ils n’ont aucun lien avec le MCU). À l’heure actuelle, il réunit six productions : la trilogie développée par Rocksteady, les prologues Batman: Arkham Origins et Batman: Arkham Origins Blackgate, et Gotham Knights (sorti en fin d’année dernière). Suicide Squad: Kill the Justice League sera le septième jeu.

Warner Bros. serait bien inspiré de ne pas mettre fin à la saga Batman: Arkham, qui n’est pas obligée de se concentrer sur Batman. Suicide Squad: Kill the Justice League va d’ailleurs introduire d’autres personnages de la grande famille DC Comics. On rêve tous d’incarner Superman avec un gameplay imaginé par Rocksteady — une vieille rumeur qui circule depuis des années. On rappelle enfin que Warner Bros. peut mobiliser son studio situé à Montréal pour alimenter l’univers Batman: Arkham.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !