Warner Bros. ne donnera plus, comme prévu, le feu vert à de futurs contenus pour Suicide Squad: Kill the Justice League, l’un des plus gros fiascos de 2024. La nouvelle saison, articulée autour de Deathstroke, sera la dernière.

C’est le début de la fin pour Suicide Squad: Kill the Justice League, ambitieux jeu-service qui restera à jamais comme l’un des flops de l’année 2024. Développée par un studio renommé, cette adaptation de l’univers DC Comics n’a pas du tout connu le succès escompté, au point que cela a coûté très cher à l’éditeur Warner Bros. Aujourd’hui, c’est l’heure du chant du cygne pour ce jeu qui ne recevra plus aucune mise à jour après le calendrier prévu depuis des mois.

Dans un communiqué publié le 9 décembre, Rocksteady a fait le point sur la quatrième — et dernière — saison de Suicide Squad: Kill the Justice League, qui démarre ce mardi 10 décembre et recevra un dernier contenu en janvier prochain. Elle s’articule autour d’un nouveau personnage jouable : l’assassin Deathstroke, qui avait fait l’objet d’une fuite. Une fois la saison 4 terminée, Suicide Squad: Kill the Justice League ne disparaîtra pas totalement non plus.

Suicide Squad: Kill the Justice League // Source : Warner Bros.

Suicide Squad: Kill the Justice League gagne un mode hors-ligne pour la postérité

On aurait pu croire que Warner Bros. débrancherait les serveurs sitôt la saison 4 achevée, soit aux alentours du premier anniversaire du jeu. Mais Suicide Squad: Kill the Justice League continuera d’être jouable passée cette échéance. Rocksteady explique à ce sujet : « Même si l’épisode 8 de la saison 4 marquera la fin de la bataille contre Brainiac, toutes les fonctionnalités en ligne continueront d’être disponibles, afin que vous puissiez continuer d’en profiter en coopération avec vos amis, il en sera de même pour les précédents contenus saisonniers et épisodiques ».

Il viendra forcément un moment où Warner Bros. désactivera les fonctionnalités en ligne, mais Suicide Squad: Kill the Justice League continuera d’être jouable grâce à l’ajout d’un mode hors-ligne (réclamé depuis le lancement). « Le mode hors-ligne permet d’accéder au contenu du jeu, ce qui inclut la campagne principale et les missions additionnelles des saisons, sans connexion internet. Pour accéder au mode hors-ligne, vous pouvez créer un nouveau profil et redémarrer à zéro ou créer une copie de vote profil en ligne existant, ce qui permet de retrouver votre progression », peut-on lire.

L’ajout d’un mode hors-ligne est une excellente nouvelle pour l’avenir à très long terme de Suicide Squad: Kill the Justice League, et peut-être que, dans quelques années, des joueuses et des joueurs le découvriront sur le tard, en appréciant ses rares qualités (le gameplay offre quand même de belles sensations). Ce n’est pas une garantie absolue mais, au moins, le jeu s’offre cette chance.

