Warner Bros. va désormais s’en remettre à quatre licences pour le marché des jeux vidéo. Aux incontournables Batman et Harry Potter s’ajoutent Game of Thrones et Mortal Kombat.

Sur le marché des jeux vidéo, Warner Bros. n’a plus envie de s’éparpiller. L’échec retentissant de Suicide Squad: Kill the Justice League, pourtant basé sur une licence phare (DC Comics), a fait très mal à la branche gaming de la multinationale. À tel point qu’aujourd’hui, elle doit tirer les bons enseignements et s’adapter en conséquence. Durant un point financier partagé le 7 novembre 2024 par Insider Gaming, David Zaslav, le CEO, a donné les grandes lignes de la nouvelle stratégie.

Les plans futurs de Warner Bros. sont clairs : l’idée n’est plus de s’éparpiller en venant piocher dans les multiples marques de l’entreprise, mais de se focaliser sur un quatuor capable de tirer les résultats vers le haut. Car Warner Bros. a aussi échoué avec Multiversus, malgré un nombre incalculable de personnages susceptibles d’attirer le public.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. // Source : Capture PS5

GOT, Batman, Harry Potter, Mortal Kombat, et c’est tout

« Je pense qu’on a traversé l’une des pires périodes — et ce n’était pas joli à voir — sur le marché des jeux vidéo. Mais nous avons quatre jeux qui sont vraiment puissants et aimés par leurs fans, et nous devons nous concentrer sur eux. Nous allons nous éloigner de cette volonté de lancer 10, 12, 15 ou même 20 jeux différents. Ainsi, nous avons une chance de renforcer notre branche gaming », admet David Zaslav. Concrètement, un flop comme Suicide Squad: Kill the Justice League a creusé un trou de 200 millions de dollars dans les comptes.

Voici les quatre jeux en question :

Batman : si l’adaptation de Suicide Squad n’a pas du tout été le succès attendu, le personnage Batman reste une figure forte de DC Comics, et Warner Bros. va continuer de proposer des jeux vidéo centrés sur lui. La firme pourra s’en remettre à la qualité des titres Batman: Arkham et capitaliser dessus dans le futur. Ce qui sous-entend que les autres justiciers n’auront peut-être pas droit à leur chance ;

Harry Potter : Hogwarts Legacy s’est écoulé à 30 millions d’exemplaires depuis son lancement en février 2023. Cette performance colossale donne forcément des idées et une suite est vite devenue la priorité de Warner Bros., qui a d’ailleurs annoncé qu’il y aura des liens avec la série à paraître sur la plateforme Max :

Mortal Kombat : franchise illustre de jeux de combat sanglants et violents, qui existe depuis 1992, avec une grosse dizaine d’itérations différentes. Il y a même eu des films. Mortal Kombat 1, le dernier en date, est sorti en 2023 ;

Game of Thrones : étonnamment, Game of Thrones n’a pas encore eu trop l’occasion de briller dans le domaine vidéoludique. Mais, c’est semble-t-il sur le point de changer, sachant que Warner Bros. compte aussi produire un film pour le cinéma, sans oublier les nombreuses séries spin-off.

En somme, des licences comme Scooby-Doo, Bugs Bunny ou encore Matrix n’auront pas droit à une adaptation en jeu vidéo dans un futur proche. Notons toutefois que Mortal Kombat a pris l’habitude d’inviter des personnages issus d’autres sagas (exemple : Freddy Krueger). Ce qui permet à Warner Bros. de faire briller d’autres marques de son catalogue.

