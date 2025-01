Lecture Zen Résumer l'article

Aloy débarque au cinéma : Sony a officialisé le film issu de sa franchise de jeux vidéo Horizon, durant le CES 2025.

Horizon Zero Dawn a marqué le monde du jeu vidéo en 2017. Depuis, il y a eu un projet d’adaptation sous forme d’une série par Netflix. Longtemps en pré-développement, elle a été abandonnée il y a de cela quelques mois. C’était toutefois pour renaître sous une autre forme. Durant le CES 2025, ce 6 janvier, Sony a annoncé qu’une adaptation cinématographique était en route. Horizon Zero Dawn, le film rejoindra donc Uncharted.

Horizon en film, au cinéma, on prend

« Imaginez, l’origin story si populaire d’Aloy se déroulant dans un monde vibrant et lointain, rempli de machines géantes, portée pour la première fois sur grand écran », a teasé Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions.

Dans Horizon Zero Dawn, on découvre effectivement un monde post-apocalyptique se situant plusieurs siècles après une apocalypse technologique. La Terre a été « rebootée » par une intelligence artificielle. Le processus interrompu toutefois en cours de route, la planète est désormais un mélange entre nature et technologie. Ce scénario se traduit par une direction artistique hors-du-commun et un univers unique, où l’on trouve notamment des animaux sous forme de machines et une humanité vivant comme au Moyen Âge. Autant dire qu’en effet, en œuvre cinématographique, il y a tout ce qu’il faut pour nous en mettre plein la vue.

Le jeu nous fait incarner Aloy, une femme rejetée par sa tribu car orpheline. En explorant les ruines de l’Ancien Monde, alors qu’elle n’est qu’une enfant, elle tombe sur un drôle d’appareil : un Focus. Celui-ci lui permet d’analyser le monde environnant. Ce n’est là que le début de son aventure : elle découvre qu’elle est le sosie d’Elizabeth Sobeck, une grande scientifique de l’Ancien Monde.

Ce qu’on sait du film Horizon

La conférence de presse de Sony se limitait au strict nécessaire : l’annonce. Le film Horizon est au stade du développement préliminaire. Il n’y a eu aucune information fournie : on ne connaît ni le réalisateur/trice, ni le moindre casting. Le choix de l’actrice incarnant l’héroïne sera déterminant (à l’époque du projet de série, il existait des rumeurs concernant Sadie Sink). Ne vous attendez pas à voir le film Horizon avant 2028.

Sony veut étendre ses franchises

Durant la conférence de presse, il était désormais très clair combien PlayStation entend développer ses franchises sur moult supports, sous forme de séries et de films. Car Horizon n’était pas la seule annonce. Helldivers 2 arrivera aussi sur grand écran, de même que Ghost of Tsushima va être adapté en série animée pour Crunchyroll (plateforme de streaming détenue par Sony).

Et en parlant des franchises PlayStation, Sony en a profité aussi pour diffuser un deuxième teaser de la saison 2 de The Last of Us, dont on connaît enfin le mois de sortie.

