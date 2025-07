Lecture Zen Résumer l'article

Développé par le studio chinois Leenzee, Wuchang: Fallen Feathers appartient à la nouvelle vague de jeux vidéo en provenance d’Asie. Ouvertement inspiré de la trilogie Dark Souls, dans sa structure et ses mécaniques, il est bien plus séduisant qu’on pourrait le croire. Notre test.

Ces dernières années, on a vu tant de studios se casser les dents en se rêvant en héritiers des jeux de FromSoftware, dont la trilogie Dark Souls ne cesse d’inspirer. Malheureusement pour eux, le studio japonais est parvenu à transposer sa formule dans un monde ouvert ambitieux, faisant d’Elden Ring un immense chef-d’œuvre. Bref, les élèves seraient incapables de surpasser un maître qui continue de grandir. C’est dans ce contexte que Leenzee, un studio chinois, se lance dans la quête impossible, avec Wuchang: Fallen Feathers, qui sort le 24 juillet 2025.

Pour se faire une place au soleil, Leenzee entend profiter de l’essor offert par ce qu’on l’on pourrait appeler « la nouvelle vague asiatique », notamment incarnée par Stellar Blade (jeu coréen) et Black Myth: Wukong (jeu chinois). Soit des jeux qui rivalisent d’arguments pour titiller FromSoftware. Wuchang: Fallen Feathers annonce d’ailleurs la couleur d’entrée en se définissant comme un soulslike, soit un RPG d’action qui hérite des préceptes de la trilogie Dark Souls. Et figurez-vous que l’essai est en partie transformé. On oserait même affirmer que Wuchang: Fallen Feathers est le meilleur Dark Souls depuis bien longtemps.

Visuellement, Wuchang: Fallen Feathers affiche de sérieux arguments

La trilogie Dark Souls est réputée pour sa direction artistique incroyable, qui tranche avec sa qualité graphique discutable. C’est donc avec un plaisir non dissimulé de découvrir à quel point le rendu visuel de Wuchang: Fallen Feathers est incroyablement convaincant. Le moteur Unreal Engine 5 brille de mille feux, avec une optimisation aux petits oignons. Pour preuve, la version PS5 Pro tourne à 60 fps avec l’option visuel axée sur la qualité (le niveau de détails est poussé). On notera çà et là quelques gels d’écran intempestifs, mais rien de bien méchant sur l’intégralité de l’aventure.

Le rendu visuel de Wuchang: Fallen Feathers est incroyablement convaincant

Certains reprocheront peut-être à Wuchang: Fallen Feathers son atmosphère plus générique, peu aidé par sa narration cryptique (merci Dark Souls, là aussi) et le manque de charisme de son héroïne prénommée Wuchang (une simple pirate amnésique, rongée par un mal démoniaque). On nous sert alors la sélection de biomes classiques, allant de la forêt touffue aux pics enneigés. Seuls les quelques traits de style liés à la dynastie Ming donnent un soupçon de cachet à l’ensemble.

On se serait par ailleurs passés de la sexualisation de Wuchang, encouragée par le succès de Stellar Blade. Si ce dernier fait pire, on constate quand même que Wuchang: Fallen Feathers force parfois le trait. Certaines pièces d’équipement ne sont que des culottes, tandis que les décolletés paraissent un peu trop plongeants pour une guerrière censée se protéger derrière une armure bien épaisse. Les différentes options ne sont pas réellement optionnelles : certaines séquences nous incitent à dévêtir Wuchang, pour qu’elle soit plus résistante à certaines afflictions.

Est-ce vraiment une tenue adaptée pour se battre ? // Source : Capture PS5

Le gameplay de Wuchang: Fallen Feathers est d’une profondeur très appréciable

Wuchang: Fallen Feathers coche énormément de cases du portrait type des représentants du genre soulslike, tendance old-school. La difficulté au-dessus de la moyenne ? Check. Les feux de camp qui permettent de se téléporter et reset le monde ? Check. La perte de points d’expérience quand on meurt ? Check. Il y a quand même de nombreux twists pour sortir du lot. Ainsi, la perte de points d’expérience n’est pas forcément totale, et dépend de son niveau de folie — qui grimpe quand on meurt et quand on tue des humains. Ce même niveau de folie a un impact sur la puissance, ainsi que sur l’accès à certaines aptitudes. Wuchang: Fallen Feathers offre la possibilité de jauger soi-même ce paramètre, afin de profiter de ses bénéfices, au prix de certains désagréments.

Il convient en outre de souligner toutes les possibilités qu’offrent les développeurs pour construire Wuchang et, surtout, s’adapter aux différentes situations. Wuchang: Fallen Feathers se débarrasse volontiers de la notion de poids pour permettre de changer d’accoutrements à l’envi, sans concession. Il offre la liberté de se faire rembourser ses points d’expérience pour les investir ailleurs, sans compromis. Ce laxisme est terriblement malin : il permet à la joueuse et au joueur de réfléchir constamment à la modification de son build pour répondre aux menaces. Par conséquent, la clé de la réussite ne se trouve pas dans la spécialisation, mais dans sa capacité à être un vrai caméléon. Le tout en sachant que les différentes armes procurent chacune un feeling très différent.

Le charisme de ce boss… // Source : Capture PS5

Pour aller toujours plus loin, l’arsenal peut être personnalisé de plusieurs façons. Il y a d’abord la trempe, un effet particulièrement puissant, à usage limité et qui se recharge à chaque point de repos (mention spéciale à celui qui fait office de sangsue). Il y a ensuite les gemmes que l’on peut enchâsser pour obtenir divers passifs. Là encore, rien n’est définitif et le jeu ne vous empêchera pas d’en changer pour rendre votre build du moment toujours plus efficace. Par exemple, vous pouvez appliquer un effet de feu avec la trempe et, en parallèle, opter pour des gemmes qui l’amplifient. Wuchang: Fallen Feathers donne certes l’impression d’intégrer des systèmes dans des systèmes, ce qui complique l’apprentissage. Mais une fois que tout est compris et digéré…

Cette profondeur contamine l’ensemble du gameplay de Wuchang: Fallen Feathers, articulé autour de combats nerveux et dynamiques. Les ennemis peuvent vous mettre à terre en deux ou trois coups. Mais Wuchang peut tout autant enchaîner les combos et les sorts pour vider la barre de vie d’un boss en deux temps trois mouvements. C’est jouissif, et on pourra mélanger les esquives, au dernier moment si possible (afin de gagner des munitions pour les sorts), et les parades, pour se défendre face à l’adversité. Et de l’adversité, dieu sait qu’il y en a dans Wuchang: Fallen Feathers, avec des boss globalement bien pensés et un équilibre d’excellente tenue (quelques montagnes russes tout de même). Les boss jouent moins la carte du gigantisme et de l’esbroufe, plutôt celle du vice enivrant.

Un gros chat dans Wuchang: Fallen Feathers. // Source : Capture PS5

L’autre atout de Wuchang: Fallen Feathers ? L’exploration

Il y a un critère sur lequel on n’attendait pas forcément Wuchang: Fallen Feathers : la manière dont sont construits les différents niveaux est d’une ingéniosité époustouflante. FromSoftware est imbattable là-dessus, mais force est de reconnaître que les développeurs de Leenzee sont allés à bonne école. Il est vraiment satisfaisant de parcourir les environnements de Wuchang: Fallen Feathers, lesquels sont remplis de raccourcis bien placés, de secrets bien cachés et d’objets de lore à ramasser. À noter que plusieurs fins sont possibles, en fonction des actions accomplies. Sur ce point, il y a une poignée de boss optionnels que l’on peut louper.

Il y a un peu de poésie macabre dans Wuchang: Fallen Feathers. // Source : Capture PS5

Grande force, le level design de Wuchang: Fallen Feathers est tellement dense (y compris verticalement) et labyrinthique, dans le bon sens du terme, qu’on peut vite se perdre et se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce faisant, on sera encouragé à reculer pour trouver un autre chemin, plus adapté à sa progression. Comme Wuchang: Fallen Feathers récompense très bien l’exploration et la curiosité, on sent une vraie montée en puissance de l’héroïne à mesure que les heures défilent, et à chaque palier de maîtrise de son arme. Les cases sont vraiment bien cochées.

Le verdict 8/10 Wuchang: Fallen Feathers Voir la fiche 49,99 € sur Amazon 49,99 € sur Fnac On a aimé Diablement beau

Le level design est incroyable

Toutes les possibilités offertes par le gameplay On a moins aimé Narration un tantinet cryptique

Un léger manque de personnalité

Héroïne un peu trop sexualisée On est vraiment ravi d’écrire que Wuchang: Fallen Feathers est un excellent représentant du genre inspiré de la trilogie Dark Souls. Armé d’un habillage diablement réussi, ce RPG développé par un studio chinois s’appuie sur une exploration addictive et un gameplay ultra-profond pour convaincre. Et, il convainc. Il y a pourtant tant d’éléments sur lesquels Wuchang: Fallen Feathers pouvait se planter. À l’arrivée, on tient là l’un des meilleurs soulslike depuis bien longtemps, avec un équilibre bien tenu, des idées bien pensées et une structure bien construite. C’est assez rare pour être souligné.

