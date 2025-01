Lecture Zen Résumer l'article

Suite de l’excellent Tails of Iron, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter reprend les bases solides de son prédécesseur dans une aventure que ne renierait pas Game of Thrones. Notre test.

L’aventure débute bien mal pour Arlo, membre des Rats du Sud. À peine son royaume est-il en reconstruction qu’il assiste à l’assassinat de son père, après un difficile réveil. Une sombre menace, que les autochtones pensaient disparue à jamais, refait surface. Les chauves-souris, qui viennent du nord, sont bien décidées à assouvir leur vengeance. En tant que descendant des Gardiens des Terres désolées, Arlo n’a plus le choix : il doit (se) reconstruire et éliminer ce nouvel ennemi.

Disponible à compter du 28 janvier 2025, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter est la suite de Tails of Iron, savant mélange entre Metroidvania et Dark Souls. Le premier opus avait fait forte impression grâce à son gameplay ciselé, articulé autour de combats exigeants, mais terriblement satisfaisants. Inspiré de Game of Thrones, mais avec des animaux plus ou moins mignons, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter peaufine la formule sans opter pour la révolution totale. Il n’y en avait de toute façon pas besoin.

8/10 Tails of Iron 2: Whiskers of Winter 19,99 € sur Nintendo 24,99 € sur Steam Points forts Gameplay toujours aussi satisfaisant

DA à tomber

De belles inspirations Points faibles Si peu de place à l’exploration

Introduction un tantinet austère

Le défi ne plaira pas à tout le monde (il y a un mode facile)

Tails of Iron 2 est l’excellente suite d’un excellent jeu

Dans les premières minutes de Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, on réapprend les bases de gameplay mises en place par le premier opus. On retrouve ce feeling volontairement pataud, chahuté par quelques nouveautés plus ou moins pertinentes. Ainsi, Arlo hérite d’entrée d’un grappin pour se hisser vers quelques hauteurs et peut affûter son arme pour faire plus de dégâts pendant une durée limitée. Sur ce point, les développeurs ont, semble-t-il, revu leur copie : à l’origine, la pierre à aiguiser était nécessaire pour disposer d’une arme utilisable (comme dans Lies of P) — une évolution qui aurait été faite au détriment du rythme.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter invite à la prudence

Car les combats restent le cœur de l’équation. Héritier des Dark Souls, mais en 2D, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter invite à la prudence et à l’observation. Les ennemis, tirés d’un bestiaire varié (chauve-souris, araignées, grenouilles…), sont capables d’occasionner de très, très lourds dégâts. Comme Arlo est très lent à se soigner, il vaut mieux être habile dans les affrontements, en alternant entre les parades et les esquives en fonction des attaques adverses. En somme, il faut répliquer au bon moment, sachant qu’une erreur peut coûter cher. Il ne manque que la jauge d’endurance pour avoir l’expérience totale.

Ça commence par un petit dodo. // Source : Capture PS5

En prime, l’arsenal d’Arlo offre une diversité à souligner. Les haches, épées et autres lances peuvent être liées à un élément spécifique (feu, glace, électricité, poison), et il est alors nécessaire de changer son équipement en fonction de l’ennemi. Ainsi, les chauve-souris seront peu vulnérables aux dégâts de glace, alors que le feu sera d’une efficacité redoutable. Il en est de même pour les pièces d’armure, qui assurent une protection plus ou moins forte aux différents affixes possibles. À cela s’ajoutent des pièges et des pouvoirs pour varier les plaisirs et compléter les nombreuses possibilités à disposition d’Arlo. Le gameplay s’avère profond et il faut bien tout maîtriser pour survivre.

Regardez comme les araignées sont mignonnes. // Source : Capture PS5

En plus d’éliminer la vermine, Arlo est chargé de rebâtir son QG, copieusement entamé lors de l’invasion des chauve-souris. Les quêtes s’appuient donc sur un objectif qui permet d’attirer des talents clés — exemple : un cuisinier — pour redorer le blason du château. Ce n’est pas une tâche annexe : rouvrir la forge donne accès à de l’artisanat tandis que la cuisine permet d’augmenter sa barre de vie de manière permanente (ce qui est toujours ça de pris). Tails of Iron 2: Whiskers of Winter est astucieux, car tout s’imbrique de manière naturelle. Seul hic : l’agencement des environnements est assez basique et invite assez peu à l’exploration (il y a quand même quelques secrets à dénicher).

La richesse visuelle est là. // Source : Capture PS5

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter est en outre une petite merveille visuelle. La direction artistique, bien que sombre, fourmille de détails. Le travail sur la profondeur donne énormément de vie au rendu 2D et la bouille des personnages vaut clairement le détour. Même les méchants, censés faire peur, arrivent à être mignons. Et on vous défie de trouver des araignées aussi attendrissantes que celles de Tails of Iron 2: Whiskers of Winter. Spoiler : il faudra quand même les tuer. Le studio Odd Bug Studio a par ailleurs eu le nez fin en tapant à la porte de Doug Cockle pour s’improviser narrateur. Sa voix grave — qui est celle de Geralt dans les jeux vidéo The Witcher — tranche avec les sifflements des personnages à l’écran. Les fans de fantasy apprécieront sa participation, qui donne beaucoup de cachet à ce Tails of Iron 2: Whiskers of Winter ô combien séduisant.

Le verdict 8/10 Tails of Iron 2: Whiskers of Winter Voir la fiche 19,99 € sur Nintendo 24,99 € sur Steam On a aimé Gameplay toujours aussi satisfaisant

DA à tomber

De belles inspirations On a moins aimé Si peu de place à l’exploration

Introduction un tantinet austère

Le défi ne plaira pas à tout le monde (il y a un mode facile) Tails of Iron 2: Whiskers of Winter est bien l’excellente suite qu’il prétend être. Le jeu s’appuie sur les solides bases de son prédécesseur, sans rien bousculer, pour pondre un digne héritier 2D des Dark Souls. Il fait la différence avec ses combats à la fois exigeants et prenants, avec un gameplay bien pensé et suffisamment profond pour tenir sur la longueur. On est tout autant séduit par la proposition artistique de Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, qui s’inspire de Game of Thrones, entre autres, pour nous plonger dans une guerre « mignonne » entre des rats et des chauve-souris. Pour parachever ce tableau déjà fort reluisant, l’histoire est racontée par la voix officielle de Geralt de Riv. Rien que ça.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+