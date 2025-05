Lecture Zen Résumer l'article

Le célèbre extraterrestre bleu est de retour, en version live-action cette fois. Mais devez-vous rester dans les salles obscures jusqu’à la fin du générique de Lilo et Stitch, pour espérer découvrir une scène supplémentaire ?

Préparez-vous : le chaos s’invite à nouveau à Hawaï et il est prêt à tout détruire sur son passage. Plus de vingt ans après Lilo et Stitch, devenu l’un des Disney les plus cultes de toute une génération, le petit extraterrestre bleu s’offre une cure de jouvence, en version live-action cette fois.

Dans la lignée des précédentes adaptations de la firme américaine, Le Roi Lion, La Petite Sirène et Blanche-Neige en tête, Lilo et Stitch opère donc un grand retour dans les salles de cinéma. Est-il nécessaire de rester jusqu’à la toute fin du générique de ce film de près de deux heures, sorti le 23 mai 2025 ?

Stitch revient-il dans une scène post-générique ?

Contrairement à ce que d’autres médias et internautes ont pu annoncer ces derniers jours, non, Lilo et Stitch ne bénéficie pas d’une scène post-générique. Une décision qui n’a rien d’étonnant puisque, même si Marvel et Disney appartiennent désormais au même groupe, ils ne partagent pas le même amour pour ces petits teasers qui récompensent la patience des fans. Disney inclus donc très rarement une scène post-générique à ses films d’animation. Ces dernières années, les seules exceptions se comptent sur les doigts d’une main : il s’agit de Vice-Versa 2 et de Vaiana 2, qui possèdent déjà un statut particulier, puisqu’il s’agit de suites.

Dans le cas de Lilo et Stitch, le générique se divise en deux parties : une première avec des séquences animées, dont une prestation de Stitch en Elvis Presley, et une seconde sur fond noir, très classique. Nous vous conseillons donc de rester dans la salle uniquement pour le début, d’autant qu’une scène impliquant Nani, Lilo et Stitch se cache tout de même peu après le début du générique, mais vous ne pourrez clairement pas la rater. Elle fait davantage partie du film, conçue comme une sorte de vraie conclusion, plutôt que comme une séquence à part. Vous pouvez donc partir sereinement à l’issue du film et avant la toute fin des crédits.

