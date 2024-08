Lecture Zen Résumer l'article

Universal Pictures a partagé les premiers détails sur le futur film de la saga Jurassic Park. Il s’intitulera Jurassic World Rebirth, sera réalisé par Gareth Edwards et sortira en juillet 2025.

Il va y avoir un nouveau film Jurassic Park, ou plutôt Jurassic World — bref, un film avec des dinosaures. Dans un communiqué publié le 29 août 2024, Universal Pictures a partagé les premiers détails sur Jurassic World Rebirth, septième épisode de la saga. La présence du mot « Rebirth », qui signifie renaissance, ne laisse place à aucun doute.

Jurassic World Rebirth marquera ainsi l’entrée dans une « nouvelle ère », une sorte de reboot, alors que Jurassic World: Le Monde d’après a été une immense déception pour les fans (malgré un immense succès au box office). Les producteurs ont imaginé un tout nouveau casting, centré autour de Scarlett Johansson (Black Widow dans les films Marvel).

Que sait-on de Jurassic World Rebirth ?

Quand sort Jurassic World Rebirth au cinéma ?

Jurassic World Rebirth sortira dans les salles françaises le 2 juillet 2025, soit environ 3 ans après Jurassic World: Le Monde d’après.

Qui réalise le film Jurassic World Rebirth ?

À la réalisation de Jurassic World Rebirth, on retrouve Gareth Edwards, qui s’y connaît en grosses créatures. Repéré grâce à Monsters en 2010, il a enchaîné avec Godzilla en 2014. On lui doit aussi Rogue One: A Star Wars Story, un spin-off très apprécié. Bref, il n’a pas peur des grosses licences

À noter que Gareth Edwards est épaulé par le scénariste David Koepp, qui a écrit le premier film Jurassic Park.

Mahershala Ali est au casting de Jurassic World Rebirth. // Source : Universal Pictures

Quel sera le casting de Jurassic World Rebirth ?

Scarlett Johansson sera la tête d’affiche de Jurassic World Rebirth. Elle prêtera ses traits à Zora Bennett, une experte en opérations secrètes, chargée d’une mission périlleuse. Son expédition, qui consiste à récupérer de l’ADN de trois dinosaures, réunira aussi le paléontologue Henry Loomis (Jonathan Bailey) et son partenaire Duncan Kincaid (Mahershala Ali).

Au casting, on retrouvera aussi :

Rupert Friend

Manuel Garcia-Rulfo

Luna Blaise

David Iacono

Audrina Miranda

Philippine Velge

Bechir Sylvain

Ed Skrein

Il y aura aussi des dinosaures, bien entendu.

Jurassic World Rebirth. // Source : Universal Pictures

De quoi parlera l’histoire de Jurassic World Rebirth ?

Voici le synopsis officiel de Jurassic World Rebirth : « Cinq ans après les événements de Jurassic World Domination, la planète est devenue en grande partie inhospitalière pour les dinosaures. Ceux qui restent vivent dans des environnements équatoriaux isolés, dans des climats qui ressemblent à ceux qu’ils ont autrefois connus. Les trois créatures colossales au sein de cette biosphère tropicale sont la clé pour développer un médicament qui pourrait apporter de gros bénéfices à l’Humanité. »

Zora Bennett et son équipe seront donc chargées de récolter l’ADN des trois dinosaures. Sauf que cette tâche ne va pas se passer comme prévu. Sur le chemin, ils vont croiser les rescapés d’un bateau qui a été attaqué par des dinosaures aquatiques, et tout ce beau monde va se retrouver bloqué sur une île recélant un caché sombre et choquant.

Les anciennes stars de la saga seront-elles de retour dans Jurassic World Rebirth ?

A priori, Universal Pictures parle bien d’un renouveau, signifiant qu’on ne devrait pas revoir les anciennes gloires des films Jurassic — comme Sam Neill, Jeff Goldblum ou encore Chris Pratt.

