Oshi no Ko, Suicide Squad Isekai ou encore Fairy Tail… Comme à son habitude, l’été 2024 s’annonce très chaud en matière d’anime. Entre des nouveautés mais aussi des suites attendues depuis plusieurs années, voici notre sélection.

Place à l’été ! Celui-ci a débuté en France le 21 juin 2024, mais en se basant sur le calendrier otaku, il faut attendre quelques jours de plus pour que l’été débute, lorsque les chaines de télévision japonaise lancent leur nouvelle programmation d’animes saisonniers. Et pour cet été 2024, l’animation japonaise promet de nous faire passer plusieurs heures devant la télé pour profiter d’animes qui vont faire du bruit.

Suicide Squad ISEKAI (27 juin 2024)

Dans le paysage de la pop culture, la Suicide Squad est l’une des équipes de vilains les plus populaires. Nous l’avons déjà suivi dans les comics, les films ou les jeux vidéos. Et à partir du 27 juin, nous la suivrons dans un anime avec Suicide Squad ISEKAI. Un pari audacieux réalisé par WIT Studio, grand nom de l’industrie japonaise. Et pour réussir ce pari, le studio derrière L’Attaque des Titans utilise un genre d’anime extrêmement populaire : l’isekai. Ce genre suit souvent un personnage du monde réel transporté dans un monde imaginaire fantastique dans lequel il démarre une toute nouvelle vie.

C’est plus ou moins ce qui attend Harley Quinn, Peacemaker et leurs « compagnons », envoyés de Gotham vers un univers d’épées et de magie. Ils y sont envoyés par Amanda Waler pour explorer ce monde fantastique, mais leur capacité à déclencher le chaos les conduit à être emprisonnés par les soldats de cet autre monde. Pour gagner sa liberté, la Suicide Squad doit alors se battre contre une redoutable armée impériale et libérer le monde. Un but à atteindre rapidement : l’équipe doit accomplir sa mission dans les 72 heures, sous peine de voir Waller faire exploser les bombes que ses membres ont dans le cou.

Cela donne un mix entre deux mondes totalement différent qui s’annonce aussi enthousiasmant qu’explosif, et qui est déjà disponible sur ADN depuis le 27 juin.

Four Knights of the Apocalypse – Partie 2 (27 juin 2024)

S’il est souvent présenté comme la suite de The Seven Deadly Sins, l’anime Les 4 Cavaliers de l’Apocalypse est plutôt ce qu’on pourrait appeler une série dérivée. En effet, même si la nouvelle œuvre de Suzuki Nakaba se déroule dans le même univers, elle met en scène des personnages totalement originaux qui prennent place 16 ans après la fin de The Seven Deadly Sins. Le héros n’est par exemple plus Méliodas mais Perceval.

Présenté comme un gentil garçon qui vit avec son grand-père dans une petite maison isolée, son regard sur le monde change brutalement lors de la venue d’un mystérieux chevalier qui blesse gravement Perceval et tue son grand-père. Ce chevalier, au service du Roi Arthur est en fait à la recherche des “Quatre Chevaliers de l’Apocalypse” qui selon une prophétie, sont une menace pour le monde. Et Perceval serait, selon son grand-père, le fils de ce chevalier. Une découverte qui le pousse à entreprendre un grand voyage à la recherche de son père, sans se douter de ce qui l’attend. Cette intrigue se poursuit dans cette seconde saison disponible sur Netflix depuis le 27 juin.

My Wife Has No Emotion (29 juin 2024)

Depuis le 29 juin, Crunchyroll propose de découvrir l’anime My Wife Has No Emotion. Un anime déjà connu en France grâce au manga du même nom, mais au scénario très particulier. My Wife Has No Emotion suit l’histoire de Takuma, un salaryman japonais classique qui passe plus de temps dans les locaux de son entreprise que chez lui. Avec un tel quotidien, il est difficile pour Takuma de s’occuper de son logement ou même de se faire à manger. C’est pour cela qu’il décide de se procurer Mina, une parfaite petite ménagère robotique programmée pour préparer la cuisine et tenir la maison. Une aide bienvenue à laquelle Takuma finit par s’attacher rapidement. Il en tombe même amoureux et se demande si un humain et un robot peuvent réellement avoir une relation amoureuse…

Au-delà de son aspect comique, My Wife Has No Emotion est l’occasion de s’interroger réellement sur le rapport entre l’humain et la machine. Si au Japon, la technologie est déjà très utilisée pour seconder les femmes et les hommes dans toute tâche du quotidien, la technologie peut aussi y être utilisée pour des besoins plus humains, notamment dans le champ relationnel. Or, cela pose beaucoup de questions éthiques, qui seront probablement abordées subtilement et avec humour dans My Wife Has No Emotion.

Oshi no Ko Saison 2 (3 juillet 2024)

Au printemps 2023, les amateurs et amatrices d’animés découvraient Oshi no Ko. Celui-ci plonge le spectateur dans les coulisses (souvent peu reluisants) de l’industrie du showbiz japonais à travers le parcours d’Aqua et Ruby, deux jumeaux qui ont vu leur mère, Ai, une idole très célèbre, assassinée par un fan. Un événement tragique au centre de l’intrigue, qui impactera également cette seconde saison.

Après la formation du groupe d’idols rêvé par Ruby dans la première saison, Aqua et Akane se voient proposer un rôle pour l’adaptation théâtrale d’un manga très populaire. Mais la difficulté d’adapter une œuvre papier au théâtre sera vite supplantée par les rivalités entre jeunes stars, notamment entre Kana et Akane, qui se disputent la place de grand espoir des actrices japonaises. Une intrigue qui permettra d’aborder une autre face cachée du showbiz japonais et même mondial : les rivalités entre stars. Douze épisodes sont prévus pour adapter cet arc, disponible sur Crunchyroll dès le 3 juillet.

NieR: Automata – Partie 2 (7 juillet 2024)

Si le jeu vidéo NieR : Automata avait su trouver son public, son adaptation animée avait suscité plus de débats malgré des partis pris intéressants. Mais cela n’empêche le studio A-1 Pictures de tenter une Partie 2 pour poursuivre l’histoire de l’anime. Pour rappel, Nier: Automata se déroule en 11945, sur une planète Terre abandonnée par les humains. Ils ont en effet été forcés de fuir dans l’espace suite à une invasion extraterrestre de grande ampleur. C’est donc depuis une station orbitale, que l’humanité contrôle des androïdes laissés derrière eux pour combattre la menace, dans l’espoir d’un jour reprendre le contrôle de la planète.

Parmi ces androïdes, on retrouve 2B, un robot de combat chargé d’assister la résistance humaine. Or, si les androïdes sont censés n’éprouver aucune émotion, 2B finit par comprendre que de nombreuses machines n’ont plus la volonté de combattre. Dans ce contexte apocalyptique, de nombreuses réflexions philosophiques sont en effet soulignées, sur l’humain, le fatalisme et bien d’autres questionnements. C’est par cela que Nier: Automata entend continuer à interroger le spectateur avec cette Partie 2, qui arrive ce 7 juillet sur Crunchyroll.

Fairy Tail : 100 Years Quest (7 juillet 2024)

En se basant sur les chiffres de ventes d’exemplaires dans le monde du manga Fairy Tail (plus de 70 millions), Fairy Tail est sans aucun doute le titre le plus populaire de cette sélection. Pourtant, l’annonce de l’adaptation en anime de sa suite directe Fairy Tail : 100 Years Quest ne semble pas avoir suscité une excitation particulière chez les fans de la série. Mais cela n’empêchera le studio J.C. STAFF (Food Wars, Saiki Kusuo, A Certain Scientific Railgun) de tenter le pari d’adapter les nouvelles péripéties de Fairy Tail.

Dans cette suite, Natsu, Lucy et leurs compagnons se lancent dans une mission plus que compliquée : une quête de 100 ans qu’aucun mage n’a réussi à achever au cours du dernier siècle. Une mission très périlleuse qui pourrait ne pas être le seul défi que la guilde de Fairy Tail aura à affronter. Cette suite sera en effet l’occasion d’introduire de nouveaux personnages très intéressants comme la mystérieuse mage blanche Touka. Une personnalité haute en couleur, qui pourra être découverte par les fans de la série à compter du 7 juillet sur ADN.

Tower of God Saison 2 (7 juillet 2024)

Quatre ans après une première saison qui avait laissé de nombreuses personnes sur leur faim, Tower of God fait son grand retour cet été. Pour l’occasion, un nouveau studio est à la tête de cette suite : The Answer Studio. Un nom peu connu qui a tout de même travaillé sur The Garden of Words de Makoto Shinkai, le producteur de Suzume.

Ce nouveau studio aura en tout cas la charge importante de remettre dans le bain les amateurs de la série, puisque six ans se sont écoulées depuis la disparition de Bam, le personnage principal. Si celui-ci était entré dans la Tour pour y retrouver Rachel, sa seule amie, il y est retenu captif par une organisation criminelle.

Dans ces déboires, il s’est longuement entraîné pour développer et maîtriser ses pouvoirs, toujours avec l’objectif en tête de retrouver sa meilleure amie qui l’a pourtant trahi. Sous une nouvelle identité, Bam retourne alors au cœur de la tour pour en reprendre l’ascension. Il faudra survivre à de nouvelles épreuves mais aussi à de nouveaux personnages. Cette adaptation du manwha éponyme est attendue sur Crunchyroll le 7 juillet.

Makeine : Too Many Losing Heroines (13 juillet 2024)

Parmi les animes de l’été 2024, Makeine : Too Many Losing Heroines a de fortes chances d’être le plus attachant en nous permettant de suivre le quotidien de plusieurs lycéennes très malchanceuses : Anna Yanami, Remon Yakishio et Chika Komari. Elles sont toutes des jeunes filles appréciées de tous et pourtant, elles ne semblent pas être le cliché des héroïnes qui ont tout ce qu’elles souhaitent. Au contraire, elles sont assez malchanceuses, mais elles n’abandonnent jamais.

Cela donne des héroïnes complexes et attachantes, avec des personnalités variées qui évolueront au fil des épisodes. Une intrigue qui promet un anime rafraichissant, léger et drôle, disponible sur Crunchyroll à partir du 13 juillet.

Kimi ni Todoke Saison 3 (août 2024)

Dans un tout autre genre, l’anime Kimi ni Todoke fait aussi son grand retour. Ses spectateurs auront dû attendre treize ans pour retrouver Sawako et Kazehaya, les deux protagonistes bien différents de l’anime. Si Sawako est innocente et naturellement très douce, elle a toujours été exclue de la vie de classe à cause de sa ressemblance avec Sadako, de la série The Ring. L’exact contraire de Kazehaya, populaire grâce à son authenticité. Pourtant, ce sont ces différences qui vont les rapprocher, jusqu’à en faire un couple innatendu.

C’est sur cette relation prometteuse mais compliquée entre Sadako et Kazehaya que Kimi ni Todoke s’est développé en douceur et avec beaucoup d’humour. Une douceur qui pourrait laisser place à plus de tension dans cette troisième saison, qui officialise la relation amoureuse entre Sawako et Kazehaya. Les deux lycéens doivent en effet annoncer leur relation à leurs amis et à leurs familles. Une étape primordiale au Japon et qui risque d’être une épreuve infernale pour Sawako, qui vit à vitesse grand V une vie de lycéenne qu’.

