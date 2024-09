Lecture Zen Résumer l'article

Grand fan de jeux vidéo et des figurines Warhammer, Henry Cavill a donné son avis sur Warhammer 40,000: Space Marine 2. L’acteur adore et peut-être l’avez-vous croisé en PVP via les modes en ligne.

Acteur au sourire angélique avec qui on aimerait avoir un rendez-vous galant pour les uns, bro avec qui on adorerait monter un PC en débardeur ou partager un barbecue pour les autres, Henry Cavill ne laisse personne indifférent. Derrière son physique d’Apollon et sa filmographie déjà bien garnie se cache un véritable passionné. Il adore les jeux vidéo. Il adore les figurines Warhammer. Du coup, quand un jeu vidéo Warhammer sort, il ne peut pas passer à côté.

Henry Cavill a raison de se passionner pour Warhammer 40,000: Space Marine 2, disponible depuis le 9 septembre 2024 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Cette adaptation, éditée par Focus Entertainment, saisit à merveille l’essence de la saga connue pour sa violence extrême. Le gameplay, la mise en scène et les graphismes constituent le socle d’une expérience orientée action, jouable à plusieurs. Henry Cavill est plus que satisfait, comme l’atteste son avis partagé sur Instagram le 23 septembre.

Henry Cavill en Superman. // Source : DC

Henry Cavill joue en PvP à Space Marine 2

Voici le retour d’Henry Cavill sur le jeu : « C’est de la bombe. Sérieusement, ils ont fait du plutôt bon boulot, non ? Je n’ai pas pu finir la campagne avec la difficulté ‘Ange de la Mort’ par moi-même (ou, du moins, je n’ai pas eu la patience de le faire), ce que j’adore ! J’adore le PvP et je suis pressé à l’idée de le voir évoluer — il a le potentiel pour devenir incroyable. Précision : je n’y connais rien en développement de jeu vidéo et peut-être que mes fantasmes sont difficiles à intégrer ! »

Bien sûr, ces éloges n’ont pas échappé à Focus Entertainment. L’éditeur a répondu à la star en mettant le doigt sur un détail : Henry Cavill joue en multijoueur à Warhammer 40,000: Space Marine 2, ce qui veut dire que vous allez peut-être le croiser — ou que c’est déjà fait. « Rappelez-vous d’être toujours bienveillant les uns avec les autres. Votre coéquipier silencieux s’appelle peut-être Henry Cavill », s’amuse l’entreprise.

Henry Cavill, connu des fans de jeux vidéo pour son interprétation de Geralt dans la série The Witcher (avant son remplacement par Liam Hemsworth), travaille sur une adaptation de l’univers Warhammer 40,000, en collaboration avec Amazon. Il occupera non seulement un rôle d’acteur mais aussi de producteur. Le projet a encore des contours flous et il y a même des incertitudes à son sujet.

Games Workshop, qui a créé Warhammer 40,000, et Amazon ont jusqu’à décembre 2024 pour trouver une ligne directrice. En février 2024, Henry Cavill déclarait : « C’est le plus grand privilège de ma carrière (…). Je suis fan depuis mon enfance. J’ai passé mon temps libre à en rêver, en tant qu’adulte aussi, et je vais pouvoir lui donner vie. » Pour lui, Warhammer 40,000: Space Marine 2 doit être du pain béni.

