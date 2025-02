Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Canal avait annoncé le retrait de son application de certains téléviseurs Samsung, le groupe fait machine arrière. myCanal fait enfin son arrivée sur les modèles de 2024.

Les propriétaires de téléviseurs Samsung vont être contents : myCanal est de retour sur d’anciens modèles, ceux vendus à partir de 2018. L’application débarque même sur les téléviseurs de 2024 : elle n’était toujours pas disponible jusqu’à maintenant.

myCanal enfin disponible sur les TV Samsung de l’année dernière

C’est que Canal a annoncé sur son assistance et sur X, comme l’a rapporté Allo forfait le 3 février. Depuis, toutes les mentions de cette arrivée ont été supprimées. L’hypothèse la plus probable est que Canal aurait fait cette annonce trop tôt et préfère la reporter. C’est ce que confirme aussi Samsung sur son site : « L’application Canal+ n’est plus disponible sur les téléviseurs Samsung de 2014, 2015, 2016 et 2024. »

Source : Canal+

L’application arrive même avec de nouvelles fonctionnalités, comme le contrôle du direct, un mode « expert » (pour avoir du multicam), le « start-over » (pour revenir en arrière dans un programme en direct), la possibilité de gérer ses profils. Il est même possible d’accéder à Canal VOD, le service de Canal.

Des téléviseurs Samsung plus supportés par myCanal

Depuis le 30 janvier 2025, les téléviseurs Samsung de 2017 (et plus anciens) ne peuvent plus utiliser myCanal, comme on peut le lire sur l’assistance de Canal. C’est le revers de la médaille : l’application ne sera plus disponible sur ces modèles, ce que confirme aussi Samsung sur son site.

Pour quand même accéder à l’application, Canal+ a des « solutions ». Vous pouvez utiliser l’application via votre box Internet, passer par le site Internet du service (dans le navigateur de votre téléviseur) ou… utiliser un autre appareil compatible.

