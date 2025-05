Lecture Zen Résumer l'article

Pour la deuxième fois de son histoire, le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des champions. Le club de la capitale affronte l’Inter Milan, finaliste malheureux de l’édition 2023, dans ce qui s’annonce comme un match historique. Le coup d’envoi est prévu le samedi 31 mai à Munich.

Nous y sommes : le PSG est en passe de signer la plus belle page de son histoire. Il n’est plus qu’à un petit (grand ?) match de soulever le trophée après lequel il court depuis des décennies : la Ligue des champions. Samedi soir, les Parisiens tenteront de ne pas revivre le même scénario qu’en 2020, quand il avait perdu au même stade de la compétition face au Bayern Munich.

Devant son chemin se dresse ni plus ni moins que l’Inter Milan, grosse écurie européenne qui a perdu la finale 2023 mais qui s’est déjà imposée en 2010 (avec José Mourinho à sa tête). Bref, la tâche ne sera pas simple pour le PSG.

Où suivre ce match entre le PSG et Inter Milan diffusé ce samedi 31 mai 2025 en streaming ? Deux options s’offrent à vous.

PSG – Inter Milan // Source : Twitter PSG

Où suivre le match entre le PSG et l’Inter Milan en Ligue des champions ?

Quand a lieu le match entre le PSG et l’Inter Milan ?

La finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan a lieu ce samedi 31 mai à 21h à l’Allianz Arena, stade situé à Munich, en Allemagne.

Canal+ : le match PSG – Inter Milan est diffusé comme toute la Ligue des Champions

Toute la saison, Canal+ a habitué les abonnés à les chahuter entre plusieurs chaînes, en fonction des jours, pour regarder la Ligue des champions. Il n’y aura aucun doute à avoir pour la finale, le rendez-vous le plus important de la compétition. Ce sera sur Canal+, la chaîne principale, accessible à tous les abonnés sans avoir besoin d’une option supplémentaire.

Canal+ a bien évidemment prévu un dispositif immense pour ce choc au sommet entre le PSG et l’Inter Milan, avec un avant-match qui débutera à 18h35 et un débrief sitôt la rencontre terminée.

M6 : il y a une option gratuite pour PSG – Inter Milan

Vous n’avez pas Canal+ ? Pas de panique, puisqu’il sera possible de regarder la finale de la Ligue des champions sans payer. Cette année, c’est la chaîne M6 qui s’occupe de la retransmission en plus de Canal+, notamment accessible via la plateforme M6+ (inscription gratuite). Il est donc possible de streamer légalement le match depuis n’importe quel appareil grâce à M6+ (ou à l’application de son opérateur télé).

PSG – Inter Milan est-il diffusé en 4K HDR ?

Oui. PSG – Inter Milan sera disponible en 4K HDR sur le canal Canal+ UHD HDR, avec toutefois une précision à apporter : ce n’est pas de la vraie 4K, mais une simple mise à l’échelle.

Qui est favori entre le PSG et l’Inter Milan ?

Qui saura prédire l’issue de cette finale ? Les supporters du PSG vous diront le PSG. Les autres, y compris ceux de l’OM, vous diront l’Inter Milan. Les deux équipes ont en tout cas vécu un parcours différent : le club de la capitale française, en route pour un triplé historique, a mal démarré avant de vivre une phase finale incroyable. Passé par les barrages (face à Brest), il a éliminé Liverpool, grand favori, avant de s’offrir le scalp d’Aston Villa et d’Arsenal pour rallier la finale.

L’Inter Milan, de son côté, a vécu une première partie hyper solide, avec un seul but encaissé. L’équipe italienne, qui a perdu son championnat pour un point et n’a pas gagné non plus la Coupe d’Italie, a, elle aussi, éliminé un favori de la Ligue des champions : le FC Barcelone, au terme de deux confrontations invraisemblables.

Sur la dynamique du moment, on serait quand même tenté de dire le PSG, mais une finale reste une finale. Allez Paris !

