Zwift propose une manière sportive de suivre le Tour de France en cet été 2025.

En 2025, Zwift, partenaire du Tour de France, propose un challenge de taille à ses utilisateurs : participer virtuellement aux événements les plus célèbres de la Grande Boucle. Ce sont quatre grandes étapes qu’il est possible de jouer dans le Climb Challenge mis en place par Zwift :

le Mûr-de-Bretagne (étape 7)

le Col de la Croix Saint-Robert (étape 10)

Hautacam (étape 12)

Col de la Madeleine (étape 18)

Les cyclistes participant à ces épreuves et qui réussiront à les terminer sur Zwift auront la possibilité de débloquer une tenue de vélo et une casquette Didi le Diable. Il n’est évidemment pas nécessaire de faire les étapes dans l’ordre et vous pourrez le faire à votre rythme, tant que vous respectez les délais du Climb Challenge. En d’autres termes, gardez-vous le Col de la Madeleine pour la fin, si vous souhaitez d’abord vous échauffer sur des sorties plus explosives avant d’affronter cette épreuve raide d’endurance avec un dénivelé total de plus de 1 500 mètres.

À partir du 18 juillet et jusqu’au 20 juillet 2025, il sera possible d’enchaîner avec l’Étape virtuelle du Tour de France pendant laquelle vous pourrez partir à heure fixe avec des RoboPacers vous permettant de garder le rythme. Tous les groupes de niveau partiront en même temps, ce qui vous permettra le cas échéant de rattraper un groupe qui a de l’avance, ou de ralentir si vous avez surestimé le jus que vous avez dans les jambes.

Enfin, le 22 juillet, Zwift proposera des sorties de groupe sur sa réplique du Mont Ventoux, permettant d’affronter le sommet légendaire du sud de la France depuis le confort de son chez soi. Une manière de se mettre un défi de taille en regardant à la télé l’étape qui cumule 171,5 km et un dénivelé positif de 2950 m.

Les récompenses du Tour de France virtuel de Zwift // Source : Zwift

Comment profiter de Zwift ?

Pour utiliser Zwift chez soi, il faut un home trainer compatible ou acheter un Zwift Ride qui est lui-même vendu par Zwift avec un Kickr Core de Wahoo. Ensuite, tout se passe dans l’application Zwift à lancer sur un smartphone, sur l’écran de votre vélo d’intérieur connecté ou sur une tablette tactile que vous accrocherez à l’avant de votre installation pour voir la simulation en même temps que vous pédalez.

Zwift Télécharger gratuitement Play Store Apple Store

