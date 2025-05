Lecture Zen Résumer l'article

Alors que La Roue du Temps (The Wheel of Time) a été annulée, c’est le moment de rappeler que la série d’Amazon Prime Video est une adaptation d’une saga littéraire comprenant de très nombreux livres.

Les fans sont désormais orphelins. Faute d’audiences suffisantes, Amazon Prime Video a annulé La Roue du Temps, qui prend définitivement fin à l’issue de la saison 3 récemment diffusée. Mais l’avantage d’une adaptation, c’est que l’histoire existe ailleurs. Alors, comme Shadow & Bone, les fans peuvent se consoler avec les livres.

Les romans de Robert Jordan

La Roue du Temps est une saga littéraire culte dans le secteur de la fantasy. Écrite par l’écrivain américain Robert Jordan, la saga compte 11 tomes principaux. L’auteur, malheureusement décédé en 2007 d’une maladie, n’a pas pu terminer son œuvre. Mais il a laissé un manuscrit inachevé, et de très nombreuses notes. Un autre écrivain, très célèbre lui aussi, a donc pu prendre le relai : Brandon Sanderson. À ce jour, il y a donc quatorze tomes, ainsi qu’un livre préquel.

La Roue du Temps n’aura jamais de saison 4. // Source : Prime Video

En France, la saga existe au format poche chez Bragelonne. Toutefois, attention : contrairement à l’édition originale, chaque volume a été divisé en deux tomes. Ainsi, La Roue du Temps, en France, commence avec L’Œil du monde première partie (tome 1) puis seconde seconde (tome 2), et ainsi de suite.

La Roue du Temps : des livres à la série

Comment raccrocher les wagons entre la série et les romans de La Roue du Temps ? C’est assez simple — mais il faut bien se repérer sur les chiffres. La saison 3 de Prime Video adapte le tome 4 de l’édition originale, The Shadow Rising. En France, cela correspond aux tomes 7 et 8 en poche : Un lever de ténèbres. La suite directe de ces événements est à trouver dans Les Feux du ciel, soit les tomes 9 et 10.

Une mise en garde, cependant : une adaptation prend forcément des libertés par rapport à une œuvre littéraire, a fortiori quand les ouvrages sont si épais. Passer de la saison 3 de La Roue du Temps au tome 7 de la saga romanesque… ne sera pas sans peine, avec quelques trous dans la raquette.

De fait, si vous aimiez profondément l’histoire et les personnages de La Roue du Temps, et que cette annulation vous fend le cœur, la meilleure solution reste de se lancer dans la lecture des romans de Robert Jordan depuis le début. Clairement, vu le nombre de tomes au programme, cela vous assurera pas mal d’allers-retours réguliers dans votre librairie préférée, et on ne dit jamais non à cela, n’est-ce pas ?

Pour aller plus loin La Roue du Temps saison 3 : voici les coulisses des effets spéciaux de la série de fantasy

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !